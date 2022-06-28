Ціни на електрику у Тайвані зросли на 15% - це приведе до подорожчання чипів?

28 июня 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Bloomberg, промисловий сектор Тайваню, включаючи найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, постраждає від першого за чотири роки підвищення цін на електроенергію на острові, оскільки державна комунальна компанія бореться зі стрімко зростаючими витратами на паливо.



Близько 22 тисяч великих промислових споживачів будуть платити на 15% більше за електроенергію, йдеться у прес-релізі Мінекономіки Тайваню. У міністерстві повідомили, що невелика кількість будинків, які споживають велику кількість електроенергії, також зіткнеться з підвищенням на 9%. Коригування набудуть чинності з 1 липня.



Тайвань покладається на імпорт вугілля та природного газу для більшої частини своєї енергетиці, і ціна на обидва види палива зросла цього року після вторгнення росії в Україну. У той же час використання електроенергії на Тайвані в останні дні встановило нові рекорди на тлі спекотної погоди та сильного промислового підйому після пандемії.



Очікується, що державна компанія Taiwan Power Company цього року заплатить додаткові 300 мільярдів тайваньських доларів (10 млрд дол.) за імпорт палива, повідомило міністерство.



Серед великих промислових користувачів острова - TSMC, який раніше цього місяця заявив, що очікує росту доходу приблизно на 30% у 2022 році.



Довгострокова мета TSMC полягає в тому, щоб використовувати 100% відновлювану енергію, і компанія «активно впроваджує заходи з енергоощадження та скорочення викидів вуглецю», – підкреслила речниця виробника Ніна Као (Nina Kao). Вона додала, що підвищення цін не вплине на довгострокові фінансові цілі компанії.

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