Річний продаж Yandex за 2021 р. становив 4,75 млрд дол.

17 февраля 2022 г., 13:15

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Як повідомляє Reuters, група компаній "Яндекс" представила фінансові результати за 2021 р. і показала зростання за всіма напрямками бізнесу, за винятком "Яндекс.Маркета".



Загальна виручка групи за підсумками 2021 р. склала 4,75 млрд дол., збільшившись на 54% у річному зіставленні.



Основний внесок у зростання фінансових показників зробив агрегатор таксі та доставки продуктів «Яндекс.Таксі», а також пошуковий сегмент. Виручка за даними сегментами склала 1,75 млрд дол. (+94% рік до року) та 2,2 млрд дол. (+32% рік до року) відповідно. Тим часом збиток «Яндекс.Маркета» за 2021 р. за скоригованим показником EBITDA становив 540 млн. дол. Таким чином, збиток цього напряму за рік збільшився більш ніж у чотири рази.



«Яндекс» очікує, що виручка за підсумками 2022 р. перевищить 6,5 млрд дол. Це робить компанію одним із трьох лідерів локального сектора ІКТ із виручки. Наразі більше заробляють лише найбільші оператори зв'язку. Згідно з прогнозами у 2023 р. компанія може обійти за обсягом виторгу та операторів.



Нагадаємо, що згідно з указом президента України компанія «Яндекс» з 2017 р. перебуває під санкціями.

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