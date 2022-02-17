Epson представила более компактное поколение ультралегких лазерных проекторов

17 февраля 2022 г., 13:55

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Компания Epson анонсировала новое поколение компактных, мощных и ультралегких лазерных 3LCD-проекторов высокой яркости, созданных на основе успешной серии EB-L20000U. Новая серия включает четыре модели, две из которых являются самыми компактными и легкими проекторами в мире в сегменте яркости 20000 люмен (EB-PU2220B / EB-PU2120W). Они на 70% компактнее и на 50% легче, чем их предшественник Epson EB-L20000U.



Ультралегкие и компактные модели с лазерным источником света разработаны для использования в больших учебных и конференц-залах и на зрелищных мероприятиях, предлагая пользователям уникальный по масштабу впечатлений опыт.



Epson EB-PU2200 включает модели яркостью 13 000 лм, 16 000 лм и две модели яркостью 20 000 лм, с разрешением WUXGA и поддержкой функции 4K Enhancement, HDR и продвинутыми возможностями установки. Компактные и легкие устройства предлагают больше возможностей для сегмента инсталляций и прокатного оборудования, в том числе совместимость с существующими моделями объективов Epson. Проекторы легко интегрируются в актуальную инфраструктуру, предлагая преимущества гибкой настройки и установки, а также надежность работы по принципу «установил и забыл».



Отмечается, что все модели линейки обладают широким набором функций, обеспечивающим простую установку, стековое соединение и работу с объективами. Встроенный процессор позволяет обеспечить стековое соединение двух проекторов и удвоить яркость без использования ПК. Модели также поддерживают функцию NFC, обеспечивающую простую установку и диагностику нескольких проекторов, а также управление с NFC-совместимых смарт-устройств Android (даже если проектор выключен).



Еще одним преимуществом новой линейки станет улучшенная пылезащита – герметичный оптический модуль и блок лазерного источника света препятствуют проникновению частиц пыли и обеспечивают надежную работу проектора. Оптический модуль и блок лазерного источника света имеют степень защиты IP5x3, кроме того, проекторы Epson оснащены высокоэффективной жидкостной охлаждающей системой.



Использование новинок помогает снизить негативное влияние на окружающую среду за счет значительно более низкого энергопотребления, меньшего количества упаковочных материалов и меньшего углеродного следа – проекторы проще хранить, транспортировать и устанавливать, позволяя экономить место на складах и сокращать затраты на погрузку и доставку.

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