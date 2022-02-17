Резидентами спецрежиму для IT-галузі «Дія.City» стали вже понад 50 компаній

17 февраля 2022 г., 12:35

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Статус резидентів «Дія.City», що є спеціальним податковим та правовим простором для ІТ та був офіційно запущений 8 лютого, на сьогодні отримали 55 компаній. Серед них відомі українські та міжнародні компанії – Reface, Roosh, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, EPAM Systems, Samsung, Genesis, NiX Solution, Softserve, Sigma.Software, RIA.com, Rozetka, Regula, Plarium, Span, Soft.fx, Vizor, AventusIT, Playrix, Deus Robots.

Всього за перший тиждень роботи «Дія.City» надійшло понад 70 заявок. Трьом компаніям було відмовлено в отриманні статусу резидента «Дія.City», зокрема, через те, що вони не відповідають встановленому критерію – подали свої заяви як стартапи, а зареєстровані раніше, ніж за 24 місяці. Інші заяви ще знаходяться на розгляді, оскільки надійшли нещодавно.

Нагадаємо, «Дія.City» – це альтернативна модель ведення ІТ-бізнесу якою може скористатись будь-яка ІТ-компанія у будь-якому регіоні України. В рамках «Дія.City» діє сприятлива податкова система – дохід фахівців буде оподатковуватись практично на рівні ФОП – ЄСВ 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та 1,5% військовий збір. Компанії також можуть вибирати корпоративний податок – податок на прибуток 18% чи податок на виведений капітал 9%. Окрім цього запроваджується нова гнучка форма співпраці компаній з IT-спеціалістами – GIG-контракти (поєднують у собі переваги фрілансу та соціальні гарантії). Резиденти отримують гарантії захисту інтелектуальної власності та можливість використовувати елементи англійського права, що спрощують доступ до інвестицій.

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