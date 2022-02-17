 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1300)

06.02 - 13.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Резидентами спецрежиму для IT-галузі «Дія.City» стали вже понад 50 компаній

17 февраля 2022 г., 12:35
0 
 

Резидентами спецрежиму для IT-галузі «Дія.City» стали вже понад 50 компаній

Статус резидентів «Дія.City», що є спеціальним податковим та правовим простором для ІТ та був офіційно запущений 8 лютого, на сьогодні отримали 55 компаній. Серед них відомі українські та міжнародні компанії – Reface, Roosh, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, EPAM Systems, Samsung, Genesis, NiX Solution, Softserve, Sigma.Software, RIA.com, Rozetka, Regula, Plarium, Span, Soft.fx, Vizor, AventusIT, Playrix, Deus Robots.

Всього за перший тиждень роботи «Дія.City» надійшло понад 70 заявок. Трьом компаніям було відмовлено в отриманні статусу резидента «Дія.City», зокрема, через те, що вони не відповідають встановленому критерію – подали свої заяви як стартапи, а зареєстровані раніше, ніж за 24 місяці. Інші заяви ще знаходяться на розгляді, оскільки надійшли нещодавно.

Нагадаємо, «Дія.City» – це альтернативна модель ведення ІТ-бізнесу якою може скористатись будь-яка ІТ-компанія у будь-якому регіоні України. В рамках «Дія.City» діє сприятлива податкова система – дохід фахівців буде оподатковуватись практично на рівні ФОП – ЄСВ 22% з мінімальної зарплати, ПДФО 5% та 1,5% військовий збір. Компанії також можуть вибирати корпоративний податок – податок на прибуток 18% чи податок на виведений капітал 9%. Окрім цього запроваджується нова гнучка форма співпраці компаній з IT-спеціалістами – GIG-контракти (поєднують у собі переваги фрілансу та соціальні гарантії). Резиденти отримують гарантії захисту інтелектуальної власності та можливість використовувати елементи англійського права, що спрощують доступ до інвестицій.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  