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Xopero ONE - новое решение от ESET для резервного копирования для разных сред

30 сентября 2021 г., 17:25
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Компания ESET представила новое комплексное решение Xopero ONE для резервного копирования и восстановления данных.

Как сообщается, продукт доступен для локального и облачного развертывания в соответствии с потребностями разных ИТ-инфраструктур. Xopero One дополняет решения ESET для обеспечения всесторонней защиты данных предприятий.

Стоит отметить, что компания Xopero входит в ESET Technology Alliance.

Корпоративные устройства, облачные среды и хранилища содержат большое количество важных данных, которые часто теряются из-за человеческих ошибок, сбоев в работе, вредоносных программ и других угроз. Избежать таких инцидентов поможет решение Xopero ONE, которое обеспечивает защиту ценных данных благодаря эффективному резервному копированию.

Подчеркивается, что среди главных преимуществ Xopero ONE — кросплатформность решения, которая позволяет создавать резервные копии для рабочих станций, серверов, систем Microsoft 365 и виртуальных сред в зависимости от потребностей пользователя. Кроме этого, решение предоставляет возможность выбора места для хранения данных: локально, облако или мультиоблако, включая AWS, Azure, Xopero.

Удобная веб-консоль упрощает управление защитой крупных сред, а резервную копию можно создать 3 клика независимо от количества устройств. Также в Xopero ONE доступна расширенная настройка планов резервного копирования для контроля всех действий и мгновенного восстановления любого файла, папки или целой системы.

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