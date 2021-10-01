Lenovo YOGA Tab 11 з 11-дюймовим 2К-дисплеєм вже в Україні

1 октября 2021 г., 1:55

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Компанія Lenovo анонсує старт продажів в Україні планшета на базі Android – Lenovo YOGA Tab 11.



Як відмічається, ергономічний дизайн дозволяє брати його в дорогу та завжди мати під рукою гаджет для комфортного відпочинку чи оперативного включення у робочі задачі. 11-дюймовий 2К-дисплей у комбінації з аудіосистемою з підтримкою технології Dolby Atmos забезпечує стереозвучання і якісну картинку для насолоди цікавими кіносюжетами та захопливими відеоблогами.



Новинка від Lenovo оснащена восьмиядерним процесором MediaTek Helio G90T із тактовою частотою до 2 ГГц. Планшет працює на базі операційної системи Android 11. Оперативна пам’ять об’ємом до 8 ГБ забезпечує швидкий запуск програм, а накопичувач об’ємом до 256 ГБ збереже всі світлини та прем'єрний сезон улюбленого серіалу.



Акумулятор ємністю 7500 мА*год забезпечує до 15 годин автономної роботи1 та підтримує технологію швидкої зарядки Rapid Charge.



Пристрій товщиною 8,3 мм і вагою 650 грамів стане вірним супутником у сімейних подорожах.



Завдяки IPS-матриці планшет має широкі кути огляду та високу точність передачі кольорів. Насолоджуватися контентом можна навіть у сонячний день завдяки яскравості екрану до 400 ніт.



Фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 2 інтуїтивно зрозумілий у користуванні та розпізнає 4096 варіантів нахилу і сили натискання для максимальної точності візуалізації ідей. Також аксесуар працює автономно до 200 годин, тому не потребує постійної уваги та частого переривання творчого процесу.



YOGA Tab 11 пройшов сертифікацію TÜV Rheinland, що гарантує менший вплив шкідливого синього випромінювання екрану.



В Україні планшет Lenovo YOGA Tab 11 доступний в темно-сірому (Slate Grey) кольорі за ціною від 11 499 грн.

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