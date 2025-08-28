Вимагач PromptLock використовує для кібератак локальний GenAI та не залежить від ОС

28 августа 2025 г., 14:35

Компанія Eset повідомляє про виявлення нового типу програми-вимагача, яка для виконання атак використовує генеративний штучний інтелект (GenAI). Шкідливе програмне забезпечення під назвою PromptLock використовує локально доступну LLM для генерації шкідливих скриптів у режимі реального часу.

PromptLock створює скрипти Lua, які працюють на всіх платформах, зокрема Windows, Linux та macOS. Загроза сканує локальні файли, аналізує їхній вміст та на основі попередньо визначених текстових підказок визначає перехоплювати чи шифрувати дані. Деструктивна функція вже вбудована в код, хоча наразі вона залишається неактивною. Програма-вимагач, написана мовою Golang, використовує 128-бітний алгоритм шифрування SPECK.

«Поява таких інструментів, як PromptLock, свідчить про значні зміни кіберзагроз. За допомогою штучного інтелекту виконання надскладних атак стало значно простішим без потреби залучення кваліфікованих зловмисників, – коментують дослідники Eset. – Добре налаштованої моделі штучного інтелекту тепер достатньо для створення складного, самоадаптивного шкідливого програмного забезпечення. За умови правильної реалізації такі загрози можуть серйозно ускладнити виявлення та роботу спеціалістів з кібербезпеки».

PromptLock використовує мовну модель, доступ до якої здійснюється через API, що означає надсилання згенерованих шкідливих скриптів безпосередньо на інфікований пристрій. Варто зазначити, що запит містить адресу Bitcoin, яка пов’язана з Сатоші Накамото, який вважається творцем Bitcoin.

