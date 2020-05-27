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Спад глобальных поставок устройств превысит 13%

27 мая 2020 г., 14:15
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Спад глобальных поставок устройств превысит 13%

Мировой рынок устройств, объединяющих компьютеры, планшеты и мобильные телефоны, по итогам 2020 г. сократится на 13,6% «YoY», — сообщает Gartner. Общий объем поставок не превысит 1,9 млрд шт.

Прогнозируемый спад мог оказаться гораздо глубже, однако правительственные ограничения из-за пандемии COVID-19 вынудили компании и образовательные учреждения во многих странах дать возможность миллионам людей работать и учиться из дома и, тем самым, увеличить расходы на новые ноутбуки, хромбуки и планшеты.

В нынешнем году поставки традиционных ПК снизятся на 10,5%. В то же время, спад в сегментах планшетов, ноутбуков и хромбуков окажется гораздо менее высоким.

Количество отгруженных мобильных телефонов снизится в 2020 г. на 14,6%, при этом направление смартфонов просядет на 13,7%. В целом за год будет отгружено 1,3 млрд устройств. Несмотря на то, что пользователи стали чаще пользоваться мобильными телефонами для общения с коллегами, партнерами по работе, друзьями и семьями, сокращение доходов ведет к удлинению жизненного цикла устройств. Ожидается, что срок службы телефона возрастет с 2,5 лет в 2018 г., до 2,7 лет в 2020 г. Телефоны с поддержкой 5G пока что не стали катализатором рынка, как прогнозировалось ранее. Ожидается, что в конце 2020 г. за ними будет не более 11% рынка.


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