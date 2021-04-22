XCSSET теперь может красть криптовалюту и с машин Apple M1

22 апреля 2021 г., 17:19

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Нет компьютерной платформы, безопасной на 100%, и разработчики вредоносного ПО в очередной раз продемонстрировали это, модифицировав свой код к новейшим чипам M1, продвигаемым компанией Apple. C его помощью преступники могут избавлять от криптовалюты владельцев самых последних компьютеров Mac, включая системы iMac, анонсированные на этой неделе.

Программа XCSSET, обнаруженная Trend Micro в августе прошлого года, распространяется, модифицируя проекты Xcode, в том числе, выложенные для других разработчиков на GitHub. Скомпилированный код проекта запускает выполнение различных вредоносных задач: получение снимков экрана, кражу логинов, считывание пользовательских данных из приложений и многое другое.

Месяц назад, эксперты Kaspersky сообщили о новом штамме XCSSET, предназначенном для проникновения в системы Apple M1. Теперь, в своём свежем блоге Trend Micro рассказала об очередном витке эволюции XCSSET: программа была адаптирована для кражи сведений о криптовалютгых эккаунтах на любых системах Macintosh — как на базе архитектуры ARM64, так и x86_x64. Более того, для трейдинговой платформы Huobi это вредоносное ПО теперь способно подменить адрес в криптовалютном кошельке пользователя — новая, ранее неизвестная возможность.

В качестве мер предосторожности в блоге рекомендуют пользователям Mac загружать приложения только из официальных и надёжных источников, а также не пренебрегать многоуровневой защитой, желательно с использованием решений Trend Micro.

Внимание кибермошенников к цифровой валюте вполне предсказуемо и будет только расти в дальнейшем, с увеличением принятия её индустрией. Только два дня назад PayPal анонсировала, что более 70 млн пользователей Venmo отныне могут покупать, продавать и хранить Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash прямо в этом приложении.

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