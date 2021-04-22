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«Киевстар» поддержит инфраструктурные проекты в городах Украины

22 апреля 2021 г., 16:45

Оператор связи «Киевстар» и государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» («ОЦЦК»), подчиняющееся «Министерству инфраструктуры Украины», подписали меморандум. Его целью является сотрудничество сторон в создании совместных проектов по пяти основным направлениям: решения на основе интернета вещей (IoT); обработка и использование больших данных (Big Data); предоставление мобильных финансовых услуг; внедрение облачных решений; совершенствование муниципального транспортного процессинга.

Одно из ожиданий от этого сотрудничества – автоматизация процессинга муниципального транспорта по всей Украине. Первым шагом на этом пути стал запуск 22 апреля SmartTicketCity в Мариуполе – единого электронного билета в муниципальном транспортном сервисе города. В рамках этого проекта «Киевстар» оснастил валидаторы в городском транспорте SIM-картами и предоставил возможность управления ими через платформу услуги «Центр управления IoТ».

«Киевстар» поддержит инфраструктурные проекты в городах Украины

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