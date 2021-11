Второе поколение Raspberry Pi Zero W стало быстрее в 5 раз

5 ноября 2021 г., 17:25

В 2015, Raspberry Pi Foundation выпустила Pi Zero — 5-долларовый эконом-вариант пользующейся огромной популярностью серии одноплатных компьютеров, дебютировавших в 2012 году. Спустя ещё 15 месяцев, в начале 2017 г., британская компания дополнила своё базовое предложение для стеснённых в средствах разработчиков беспроводной функциональностью: модель с индексом W поддерживала Wi-Fi с Bluetooth и стоила ещё на $5 больше.

На днях вышло второе поколение плат Zero W, ценник которого потяжелел ещё на $5.

Pi Zero 2 W внешне очень напоминает предшественника. При тех же габаритах (65 × 30 мм) он использует вместо одноядерного, четырехъядерный 64-разрядный процессор ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1 ГГц и 512 МБ системной памяти (4-Gb Micron LPDD2). Это обеспечивает Zero 2 превосходство в быстродействии до пяти раз по сравнению с оригинальным Raspberry Pi Zero (который всё ещё остаётся в продаже).

Возможности Wi-Fi остались прежними (802.11n), а вот поддержка Bluetooth обновлена до версии 4.2 BLE. Как и раньше, покупатель может найти на плате 40-контактный разъем ввода-вывода, разъем для камеры CSI-2, хост-интерфейс USB 2.0 OTG, порт mini HDMI и слот для карт microSD.

Zero 2 W несколько прибавил в весе из-за толстых внутренних слоёв меди, выполняющих функцию отвода тепла, тем не менее, все корпуса и аксессуары, предназначенные для первого поколения, подойдут и к нему.

За дополнительные $8 покупатель получит и новый блок питания, такой же как у Pi 4, только с коннектором micro USB вместо USB-C и с пиковым током 2,5 А.

