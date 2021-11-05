Дохід lifecell у III кварталі збільшився до 2,159 млрд грн.

5 ноября 2021 г., 16:45

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Оператор lifecell підсумовує фінансові та операційні результати діяльності за третій квартал. Дохід компанії збільшився на 23.7% на річній основі ― до 2,159 млрд грн. Показник EBITDA збільшився на 34.5% ― до 1,224.0 млн грн. В результаті маржа EBITDA зросла до 56.7%. У 3 кв. lifecell зафіксував зростання чистого прибутку на 372.3% ― до 173.8 млн грн. Капітальні інвестиції зменшилися на 17.1% ― до 713.7 млн грн.

Активна тримісячна абонентська база зросла на 14.1% на річній основі. При цьому активна тримісячна абонентська база 4.5G-користувачів зросла на 40% на річній основі й склала 71% від загальної кількості дата-користувачів станом на кінець 3 кв. 2021 р. Збільшення кількості 4.5G-користувачів сприяло збільшенню споживання дата-трафіку. Відповідно середнє місячне споживання даних на одного користувача в 3 кв. 2021 р. зросло на 14% на річній основі.

У звітному періоді активний тримісячний ARPU зріс на 8.8% на річній основі й склав 83.0 грн. Таке зростання переважно зумовлене збільшенням споживання даних. Водночас показник активного 12-місячного MoU зменшився на 0.1% на річній основі ― до 180.6 хвилин проти 180.8 хвилин у 3 кв. 2020 р.

lifecell залишався лідером за показником проникнення смартфонів у мережі, який на кінець 3 кв. 2021 р. сягнув 83%. Згідно з глобальною стратегією надання цифрових послуг Turkcell компанія продовжувала приділяти особливу увагу розвитку діджитал-послуг. Відповідно активна тримісячна база користувачів цифрових послуг lifecell збільшилася на 26%.

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