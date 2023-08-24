«Vodafone Україна» придбала провайдера фіксованого доступу в інтернет «Фрінет»

24 августа 2023 г., 8:25

Група «Vodafone Україна» повідомила про завершення придбання компанії «Фрінет», яка надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом О 3 у Києві та 9 областях. Покупка є частиною стратегії оператора зв’язку з розвитку конвергентних послуг і тарифів.

Компанія «Фрінет» є національним оператором широкосмугового доступу до мережі інтернет, що надає послуги в місті Київ та Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Компанія заснована та працює на ринку, починаючи з 2008 року, будує свої мережі за технологіями FTTx та GPON з використанням 10 та 40 гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників. Це дозволяє надавати абонентам канал доступу в інтернет зі швидкістю до 1 ГБіт/с. Абонентська база компанії перевищує 163 тис. клієнтів.

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