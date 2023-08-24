Виторг Nvidia у ІІ кв. зріс на 101% досягла 13,51 млрд дол., а капіталізація вже складає 1,16 трлн дол.

24 августа 2023 г., 11:35

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Nvidia повідомила про фінансові результати за другий квартал.

Виторг компанії досягла 13,51 млрд доларів проти 11,22 млрд доларів, що прогнозували аналітиків.

Чистий прибуток підскочив до 6,19 мільярда доларів, або 2,48 долара на акцію, з 656 мільйонів доларів, або 26 центів, роком раніше.

Високі продажі Nvidia підкреслюють, наскільки важливу роль відіграють технології компанії в бумі штучного інтелекту. АІ-чипи Nvidia A100 і H100 необхідні для створення і запуску додатків зі штучним інтелектом, таких як OpenAI ChatGPT.

Дохід у другому кварталі подвоївся з 6,7 мільярда доларів роком раніше і збільшився на 88% порівняно з попереднім періодом.

"Почалася нова комп'ютерна ера, - заявив у пресрелізі генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - Компанії по всьому світу переходять від універсальних комп'ютерів до прискорених обчислень і генеративного АІ».

Акції компанії виросли в середу ще й після того, як фінансовий директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, що запропоновані адміністрацією Байдена обмеження на експорт чипів не вплинуть на компанію негайно.

"З огляду на високий попит на нашу продукцію в усьому світі, ми не очікуємо, що додаткові обмеження на експорт наших графічних процесорів для центрів обробки даних, якщо вони будуть прийняті, матимуть негайний істотний вплив на наші фінансові результати", - сказала Кресс під час телефонної розмови з аналітиками.

Ще до звіту в середу ціна акцій Nvidia зросла більш ніж втричі за рік, що зробило її лідером серед компаній S&P 500. Після закінчення торгів вона підскочила до позначки $507, яка стане рекордною. Попередній максимум закриття становив 474,94 долара 18 липня.

Капіталізація компанії складає 1,16 трлн дол. За останній місяць вона зросла майже на 160 млрд дол. Нагадаємо, що Arm планує вийти на IPO з оцінкою у 60-70 млрд дол.

Зростання Nvidia було зумовлене її бізнесом з виробництва рішень для центрів обробки даних. За даними StreetAccount, компанія повідомила про 10,32 мільярда доларів доходу групи, що на 171% більше в річному обчисленні та вище прогнозу в 8,03 мільярда доларів.

Nvidia додала, що скоригована валова маржа збільшилася на 25,3 процентних пункти до 71,2% завдяки зростанню продажів центрів обробки даних, які є більш прибутковими.

Ігровий підрозділ Nvidia, який раніше був її основним бізнесом, збільшив дохід на 22% порівняно з попереднім роком до 2,49 мільярда доларів, що перевищило середній прогноз у 2,38 мільярда доларів.

Nvidia також виробляє графічні рішення для робочих станцій і цей бізнес скоротився на 24% в річному обчисленні до 379 мільйонів доларів. Компанія повідомила також про продажі у 253 мільйони доларів у напрямку бізнесу для автопрому, який зріс на 15% в річному обчисленні.

Nvidia заявила, що її рада директорів схвалила викуп акцій на суму 25 мільярдів доларів. Компанія повідомила, що протягом кварталу викупила акцій на суму 3,28 мільярда доларів.

Компанія очікує дохід у третьому кварталі в розмірі близько 16 мільярдів доларів, що значно перевищує прогноз Refinitiv у 12,61 мільярда доларів. Згідно з прогнозами Nvidia, продажі зростуть на 170% в річному обчисленні в поточному кварталі.

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