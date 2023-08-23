Новий вантажний дрон DJI FlyCart 30 здатний підняти до 40 кг

23 августа 2023 г., 17:35

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Компанія DJI представила свій перший споживчий вантажний дрон FlyCart 30 вартістю близько 17 тис. дол. Серед його відмінних рис варто відзначити, що при оснащенні двома резервними батареями з автономним нагріванням, пристрій може підіймати вантаж до 30 кг з його транспортуванням на дистанцію 16 км. За відсутності батарей та навантаження дальність польоту досягає 28 км. Якщо використовувати лише одну резервну батарею, вантажопідіймальність рішення складе 40 кг при максимальній швидкості 20 м/с.



Новинка може підійматися на висоту до 6000 м, літати при вітрі до 12 м/с і в діапазоні температур від -20 до 45°C.



FlyCart 30 може працювати у двох вантажних режимах: з контейнером чи тросом.



Контейнер вміщує до 70 л і, як стверджує DJI, розбирається за три хвилини. У вантажному контейнері також передбачено функцію визначення ваги та центру тяжіння, що дозволяє стабілізувати політ та забезпечити безпеку - як для вантажу, так і для людей, що знаходяться внизу.



Але для операторів, які вважають за краще скидати контейнер, а не приземлятися, передбачений кабельний режим, що дозволяє в автоматичному та ручному режимах звільняти закріплений на кінці кабелю пакет. Безпілотник може опускати 20 м троса та підіймати вантаж масою 40 кг. У ньому реалізована технологія проти качання, що не дозволяє вантажу розлітатися.



Якщо вантаж на кінці троса стикається із землею, трос автоматично звільняє вантаж. Цей механізм служить як практичним засобом доставлення вантажів, так і аварійним розблокуванням, що дозволяє дрону залишити землю в екстремальних випадках, як кажуть в DJI.

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