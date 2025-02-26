 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Vodafone Україна інвестує ще 10 млн грн у розвиток Інженерної школи KSE

26 февраля 2025 г., 14:35
0 
 

Vodafone Україна інвестує ще 10 млн грн у розвиток Інженерної школи KSE

Компанія Vodafone Україна інвестує 10 млн грн у розбудову Інженерної школи Київської школи економіки (KSE). Кошти будуть спрямовані на стипендії студентам, а також на створення ще двох сучасних конструкторських лабораторій.

У вересні 2024 року завдяки інвестиціям Vodafone Україна в KSE було відкрито магістерські програми з мікро– та наноелектроніки й інженерії, на яких навчаються 100 студентів. Програма підготовки інженерів-електриків була розроблена спільно з ETH Zurich – одним із провідних інженерних інститутів світу.

Завдяки другій інвестиції Vodafone студенти отримають ще більше можливостей для навчання та практичної роботи з передовими технологіями.

Лабораторія з мікро- та наноелектроніки KSE облаштована сучасним обладнанням, яке дозволяє студентам: розробляти апаратні рішення та інтегрувати їх із програмним забезпеченням; тестувати алгоритми радіозв’язку на реальному обладнанні; моделювати та оптимізувати системи для роботи на FPGA платформах; використовувати QuestaSim для перевірки та верифікації своїх проєктів.

Окрім цього, лабораторія є єдиною в Україні, сертифікованою Europractice як Full-IC Membership. Це дозволяє студентам не лише отримувати доступ до передового програмного забезпечення, а й виготовляти власні чіпи в межах міжнародних програм MPW.

Лабораторія KSE включає 20 комп’ютерних місць, лекційну залу, аудиторію для навчання та роботи з приладами, вільний простір та навчальні приміщення в укритті.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  