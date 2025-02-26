Vodafone Україна інвестує ще 10 млн грн у розвиток Інженерної школи KSE

26 февраля 2025 г., 14:35

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Компанія Vodafone Україна інвестує 10 млн грн у розбудову Інженерної школи Київської школи економіки (KSE). Кошти будуть спрямовані на стипендії студентам, а також на створення ще двох сучасних конструкторських лабораторій.

У вересні 2024 року завдяки інвестиціям Vodafone Україна в KSE було відкрито магістерські програми з мікро– та наноелектроніки й інженерії, на яких навчаються 100 студентів. Програма підготовки інженерів-електриків була розроблена спільно з ETH Zurich – одним із провідних інженерних інститутів світу.

Завдяки другій інвестиції Vodafone студенти отримають ще більше можливостей для навчання та практичної роботи з передовими технологіями.

Лабораторія з мікро- та наноелектроніки KSE облаштована сучасним обладнанням, яке дозволяє студентам: розробляти апаратні рішення та інтегрувати їх із програмним забезпеченням; тестувати алгоритми радіозв’язку на реальному обладнанні; моделювати та оптимізувати системи для роботи на FPGA платформах; використовувати QuestaSim для перевірки та верифікації своїх проєктів.

Окрім цього, лабораторія є єдиною в Україні, сертифікованою Europractice як Full-IC Membership. Це дозволяє студентам не лише отримувати доступ до передового програмного забезпечення, а й виготовляти власні чіпи в межах міжнародних програм MPW.

Лабораторія KSE включає 20 комп’ютерних місць, лекційну залу, аудиторію для навчання та роботи з приладами, вільний простір та навчальні приміщення в укритті.

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