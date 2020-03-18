Влияние коронавируса на рынок электроники

18 марта 2020 г., 17:15

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Аналитики GfK исследовали влияние коронавируса на глобальный рынок бытовой техники и электроники. Эта компания на еженедельной основе отслеживает как розничные продажи, так и отгрузки дистрибуторов ритейлерам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом ряде стран уже сильно влияют на цепочки поставок и рынки сбыта.

Италия, как одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе, демонстрирует заметное сокращение объемов дистрибуции техники. Так, за 5-8 календарные недели года этот рынок в Италии сократился в среднем на 9%, что привело к снижению продаж на 828600 единиц в годовом сопоставлении. В других европейских странах, таких как Великобритания и Франция, видна та же тенденция в объемах дистрибуции, но в меньшем масштабе – падение на 4% и 2% соответственно.

Основной вклад в негативную динамику дистрибуции вносит ИТ-сегмент рынка бытовой техники и электроники. Для рынка мобильных устройств тенденция к снижению объемов дистрибуции еще не была столь заметна по итогам 5-8 календарной недели. По-видимому, дистрибьюторы продолжают работать на старых запасах, а спрос со стороны розницы и реселлеров пока даже выше, поскольку они запасаются в ожидании того периода, когда возможный дефицит из-за приостановки производств настигнет розничный рынок.

Хотя накопленные запасы могут смягчить последствия коронавируса, все же приостановка производств и логистические ограничения (например, невозможность погрузить/ выгрузить товары на суда, отмена рейсов) уже сейчас имеют последствия. Так, объемы дистрибуции на глобальном уровне за 5-8 недели сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот эффект особенно заметен в странах Западной Европы, где за тот же период объемы упали на 8%. В абсолютных цифрах это означает, что за 5-8 календарную неделю 2020 г. товаров было отгружено на 10,4 млн. единиц меньше. В то же время цены на глобальном уровне выросли в среднем примерно на 19%.

Волна от негативных трендов в дистрибуции еще не докатилась до розницы. Если посмотреть на еженедельные данные GfK по розничным продажам на крупнейших европейских рынках, то в рассматриваемый период не было никаких признаков изменений в динамике. Колебания от +1,6% до –3,5% находятся в пределах обычной нормы, и обусловлены они сезонными акциями, запусками, изменениями цен и т.д. Главный вопрос сейчас – когда «засуха» в цепочках поставок достигнет ритейл-рынка, и как отразится на спросе?

То, как в период острой эпидемиологической ситуации развивался рынок бытовой техники и электроники в Китае, может дать ключ к пониманию, что может происходить со спросом на других рынках, если их затронет эпидемия.

Когда на неделе с 20 января закрылся Ухань, люди стали меньше появляться на улице, а трафик в китайском офлайн ритейле рухнул. В последующие три недели падение продаж в офлайн магазинах в ключевых категориях (смартфоны, ноутбуки, телевизоры и холодильники) достигало 80%. Это означает, скорее всего, что в обычных розничных магазинах в закрытых из-за карантина районах Китая продажи не осуществлялись. Точки работали только в регионах, которые ситуация с вирусом не затронула.

Интересно посмотреть, как ситуация с вирусом может повлиять на баланс между онлайн и офлайн продажами. Вот пример Китая.

Потребители продолжили покупать технику в онлайне. Похоже, люди не так уж и паникуют, хотя в острый период эпидемии избегают покидать свои дома. Потребители интересуются новыми запусками. Новые продукты, появившиеся на рынке Китая в «острый» период, привели к значительным скачкам продаж, в частности, в категории ноутбуков. Но «урожай» достался электронной торговле. Это означает, что интерес к электронным новинкам сохраняется, не смотря на самоизоляцию населения.

Категории бытовой техники, где важен тактильный опыт, могут пострадать в большей степени. Если потребитель не имеет возможность получить физический контакт при выборе, то информации о «захватывающих новых функциях» оказывается недостаточно. И если нет срочности (например, замена устройства при его поломке), потребитель откладывает покупку, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Теперь мы знаем, что для ряда категорий необходимость личного контакта – ключевой момент.

В GfK ожидают, что вспышка COVID-19 повлияет на все сегменты рынка TCG в Китае. Больше всего по итогам первой половины года просядут продажи крупной бытовой техники, фототовары и телекоммуникации.

Прогнозируется, что после ожидаемого снижения на 18% в первой половине 2020 г., во втором полугодии мы увидим небольшой отскок в плюс на уровне 6%. В целом, в настоящее время специалисты GfK прогнозируют, что по итогам всего года общее снижение оборота составит около 6%. Тем не менее, следует помнить, что это всего лишь временный спад, который не меняет общих ожиданий роста рынка техники в Китае в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Наблюдая за ситуацией в Китае, можно сказать, что влияния коронавируса на глобальный рынок бытовой техники и электроники избежать не удастся. Как в силу значимости Китая для глобальных продаж, так и из-за того, что рынок Китая теперь не единственный, где на карантин закрылись большие территории.

Как только засуха в цепях поставок начнет сказываться на ритейлерах, они неминуемо поднимут цены, чтобы выжать максимум из имеющегося товарного запаса. И скидок будут предлагать меньше, чтобы не потерять маржу и минимизировать влияние эпидемиологической ситуации на годовую прибыль.

Поскольку зависимость от цепей поставок может быть очень разной и по брендам, и по сегментам, и по регионам, то сейчас особенно важно быстро принимать решения по оптимизации ассортимента и продуктовой матрице. С каждой неделей будут появляться новые признаки влияния состояния дистрибуции на ритейл и принимать решения придется очень быстро.

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