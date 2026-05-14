Cerebras виходить на біржу з оцінкою 56,43 млрд дол. після рекордного IPO

Як повідомляє Reuters, виробник мікросхем Cerebras Systems залучив 5,55 млрд дол. у межах розширеного публічного розміщення, що робить цей вихід найбільшим технологічним IPO з моменту лістингу Arm у 2023 році.





Ринкова вартість чіпмейкера із Саннівейла, штат Каліфорнія, оцінюється у 56,43 млрд дол. на основі повної розмитої кількості акцій. Ажіотаж навколо розміщення був настільки високим, що обсяг замовлень перевищив кількість доступних паперів у 20 разів, змусивши компанію встановити ціну на рівні 185 дол. за акцію.





Нагадаємо, Cerebras заснована у 2015 році Ендрю Фельдманом (Andrew Feldman) і пропонує радикально новий підхід до обчислень для АІ. Замість традиційних графічних процесорів, які об'єднуються у кластери, компанія створює гігантські чіпи Wafer Scale Engine розміром з тарілку. Це дозволяє розміщувати сотні тисяч обчислювальних ядер на одній пластині, що значно прискорює обробку даних та усуває затримки при передачі інформації між окремими компонентами. Такі технічні характеристики роблять компанію прямим конкурентом лідера індустрії NVIDIA.





Шлях до біржі був непростим, оскільки Cerebras відмовилася від першої спроби лістингу минулого року. Основною перешкодою стала пильна увага Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS) до партнерства стартапу з компанією G42 з ОАЕ. Саме цей партнер забезпечив понад 85% доходу Cerebras у 2024 році, що викликало занепокоєння регуляторів у сфері національної безпеки. Проте з того часу компанія змогла диверсифікувати клієнтську базу, залучивши до співпраці таких гігантів інфраструктури АІ, як Amazon та OpenAI.





Поточний лістинг відбувається на тлі безпрецедентного буму у напівпровідниковому секторі. За останній рік індекс Dow Jones U.S. Semiconductors зріс на понад 107%, тоді як загальний індекс S&P 500 продемонстрував ріст лише на 26%. Інвестори активно вкладають кошти в екосистему АІ, сподіваючись на революційну трансформацію глобальних робочих процесів. Стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді (Matt Kennedy) зазначає, що успішні торги акціями Cerebras підкріплять впевненість ринку у високому потенціалі нових імен у сфері штучного інтелекту.





Очікується, що капітальні витрати технологічних гігантів на розвиток АІ продовжуватимуть зростати протягом 2025 року. Це створює сприятливе середовище для Cerebras, яка прагне зайняти значну частку ринку завдяки своїй унікальній архітектурі процесорів. Попит на швидші та розумніші моделі спонукає інвесторів шукати альтернативи домінуючим рішенням, що і зумовило ажіотаж навколо IPO компанії, яке аналітики вже називають найбільшим АІ-IPO всіх часів.





Вихід Cerebras на публічний ринок створює прецедент для оцінки нішевих архітектур, що змагаються з універсальними рішеннями на базі графічних процесорів. Успіх компанії значною мірою залежатиме від її здатності зменшити дохідну залежність від G42 та довести ефективність гігантських чіпів у масштабах масового виробництва. Якщо архітектура Wafer Scale Engine підтвердить свою перевагу в реальних завданнях OpenAI, це може призвести до зміни парадигми в проектуванні дата-центрів, де замість тисяч дрібних чіпів використовуватимуться одиниці надпотужних процесорів.





Головним стратегічним ризиком залишається геополітична напруженість та регуляторний тиск з боку уряду США. Тісні зв'язки з ОАЕ продовжуватимуть бути об'єктом перевірок, що може обмежити доступ компанії до певних ринків або технологій у майбутньому. Крім того, незважаючи на залучені 5,55 млрд дол., Cerebras доведеться вести виснажливу боротьбу за частку ринку з NVIDIA, яка має значну перевагу в екосистемі програмного забезпечення. Конкуренція в сегменті високопродуктивних обчислень вимагатиме від стартапу постійних капіталовкладень, що може тиснути на прибутковість у перші роки після лістингу.





Цікаво, що на фоні теперішньої капіталізації Cerebras у 56,43 млрд дол., у Intel - 604,58 млрд дол. (зростання с початку року майже в три рази), у AMD - 726,43 млрд дол. (тут зростання удвічі).

