ViewSonic анонсировал доступность изогнутого игрового монитора ELITE XG270QC

27 мая 2020 г., 14:55

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Основные функции: радиус кривизны 1500R, разрешение QHD, частота обновления 165 Гц, поддержка технологий DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель анонсировал монитор ViewSonic ELITE XG270QC.

Как отмечается, ViewSonic продолжает дополнять свою игровую линейку решениями для самых разных игровых сред. Данная модель частоту обновления 165 Гц, временя отклика 3 мс (1 мс для MPRT) и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro.

ViewSonic XG270QC входит в игровую серию ELITE и представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 2560×1440 (Native QHD). Благодаря радиусу кривизны монитора 1500R пользователи смогут по-настоящему оценить реалистичные визуальные эффекты. Монитор поддерживает технологию VESA DisplayHDR 400 (базовый уровень поддержки стандарта HDR в играх) и технологию PureXP, значительно снижающую размытие в движении. Благодаря разрешению Native QHD (2560×1440), яркости 550 кд/м2 и цветовому охвату DCI-P3 90% монитор XG270QC обеспечивает насыщенность и чёткость детализированных изображений.

Также сообщается, что подразделение ViewSonic ELITE в сотрудничестве с Blur Busters разработало обновленный режим PureXP с улучшенным контролем снижения размытия при движении. PureXP представляет собой режим стробоскопической подсветки, создающий высочайшую четкость движения объектов на экране монитора. В настоящее время PureXP включает четыре уровня оптимизированного снижения размытия при движении. С помощью этих новых режимов геймеры могут управлять уровнем яркости и снижением размытия, задавая индивидуальные игровые настройки. Пользователи могут установить дополнительные настройки Blur Busters и оценить игровые возможности монитора благодаря высокой частоте обновления и низкому времени отклика панели IPS. Новое встроенное ПО, одобренное Blur Busters, автоматически загружается с помощью программного обеспечения ViewSonic Elite Display Controller.

Подчеркивается, что с программным обеспечением ELITE Display Controller изменять настройки монитора и подсветки ELITE RGB стало проще. Пользователи могут настраивать режимы отображения и быстро переключаться между ними, выбирать множество настроек Native RGB и синхронизировать подсветку RGB с программным обеспечением партнеров ELITE RGB Alliance, например Razer Chroma и TT RGB Plus by Thermaltake.

В продаже модель XG270QC появится в начале 3-ем квартале 2020 года. Рекомендованная розничная цена — 25200 грн.

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