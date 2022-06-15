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Відновлення роботи енергосистеми України продовжується

15 июня 2022 г., 9:35
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Як повідомляє Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання близько 39 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 21 тисячі, Запорізькій – 10,2 тисячі, Харківській – 5,8 тисячі, Херсонській – 800 споживачам, Дніпропетровській – 700 споживачам, Сумській – 300 споживачам, Миколаївській – 120 споживачам.

Станом на 14 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 742 населених пунктів, загалом близько 618 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 357 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 48,5 тисяч споживачів.

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

У центральному регіоні на підстанції та повітряній лінії 750 кВ завершують відновлення роботи лінії за нормальною схемою.

На півночі на станції 330 кВ продовжуються роботи з відновлення обладнання захисту.

На сході 2 бригади працюють над відновленням надійності живлення двох 330 кВ. На підстанції виконані всі ремонтні роботи з устаткування 330 кВ, розпочато ремонт частини обладнання меншого класу напруги.

Планові роботи з розчищення трас ліній відбуваються за графіком.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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