У Фінляндії офіційно відкрили найпотужніший європейський суперкомп'ютер LUMI

15 июня 2022 г., 10:45

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У вівторок на спеціяльному заході European High Performance Computing Joint Undertaking урочисто анонсовано запуск суперкомп’ютера LUMI, який розташований у Каяані, Фінляндія.



Як повідомляється, LUMI є найшвидшим і найбільш енергоефективним суперкомп'ютером в Європі, а також третім по швидкості у світі.



LUMI побудовано на базі HPE Cray EX, він використовує 2560 вузлів з чипом AMD EPYC Trento та чотирма AMD Instinct MI250X, а також 1536 двосокетних вузлів з AMD EPYC Milan.



Це спільна робота спільного підприємства EuroHPC та консорціуму десяти європейських країн: Фінляндії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Польщі, Швеції та Швейцарії.



«Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок для цифрової та зеленої трансформації Європи. Зараз Lumi є найшвидшим та найбільш енергоефективним суперкомп’ютером у Європі та одним із найпотужніших у світі. Завдяки своїй величезній обчислювальної потужності Lumi дозволить здійснювати наукові прориви, наприклад, у медицині та кліматичних дослідженнях набагато швидшими темпами. Це може бути розробка вакцин, діагностика раку або пом’якшення наслідків зміни клімату. Це чудовий приклад величезного потенціалу штучного інтелекту для покращення нашого життя», заявила виконавчий віце-президент з питань Європи, яка підходить до цифрової ери, Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).



LUMI є першим із запущених суперкомп'ютерів EuroHPC до екзамасштабу. Він матиме очікувану максимальну продуктивність у 550 петафлопс та буде повністю живитися від відновлюваної енергії. Цей суперкомп'ютер використовує природні системи охолодження, а його відпрацьоване тепло становитиме близько 20% централізованого опалення у Каяані, істотно скорочуючи річний викид вуглецю в місті.



LUMI стане загальнодоступним для європейських користувачів у вересні 2022 року і сприятиме прискоренню створення нових знань і рішень глобальних суспільних проблем.



Його обчислювальна потужність доповнить існуючі суперкомп’ютери спільного підприємства EuroHPC: Discoverer в Болгарії, MeluXina в Люксембурзі, Vega в Словенії та Karolina в Чехії. Ще три суперкомп’ютери EuroHPC розробляються: LEONARDO в Італії, Deucalion в Португалії та MareNostrum 5 в Іспанії.



Суперкомп’ютер LUMI співфінансується загальним бюджетом 144,5 мільйона євро СП EuroHPC та консорціумом LUMI.

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