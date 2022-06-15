Lenovo Group купує частку в цифрових підрозділах системного інтегратора з Гонконгу за 614 млн дол.

15 июня 2022 г., 8:35

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Китайська Lenovo Group має намір придбати пакети акцій двох підрозділів інвестиційної холдингової компанії PCCW за 613,6 мільйона доларів готівкою та акціями, повідомив найбільший у світі виробник персональних комп’ютерів у вівторок.



Компанія придбає 80% акцій Digital Era Enterprises та 20% акцій PCCW Network Services, яка надає технологічні рішення державним установам Гонконгу.



«Транзакція дозволяє компанії розширити свої можливості ІТ-послуг, набір пропозицій послуг, а також географічне та вертикальне охоплення клієнтів і партнерів», – заявили в Lenovo.



Компанія, яка минулого місяця попередила про скорочення поставок у короткостроковій перспективі через блокування в Китаї через COVID-19, що посилюється дефіцитом мікросхем, виплатить PCCW 513,6 мільйона доларів готівкою і випустить 86,4 мільйона акцій за ціною 9,025 гонконгських доларів за штуку.



PLTS отримає вигоду від об’єднаних ресурсів та досвіду Lenovo та PCCW, включаючи додаткові пропозиції послуг, операційний досвід, можливості виходу на ринок, можливості технічного розвитку та висококваліфіковані кадри.



“Як глобальний технологічний центр у сфері пристроїв, інфраструктури, рішень і послуг, Lenovo привнесе в партнерство свої інновації, глобальну присутність, глибокі відносини з комерційними клієнтами, що допоможе PCCW Lenovo Technology Solutions Limited розвиватися з наявним рівнем конкурентоспроможністі на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону”, йдеться у заяві компаній.



З більш ніж 20-річним досвідом PCCW Solutions є провідним постачальником ІТ-послуг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та займає перше місце в системній інтеграції та розробці додатків у Гонконгу.



Ринок ІТ-послуг в Азії становитиме приблизно 320 мільярдів доларів до 2022 року і, як очікується, зростатиме з CAGR більше ніж на 10%, тобто перевищить 470 мільярдів доларів до 2026 року.

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