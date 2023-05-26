Відеокарти AMD Radeon RX 760 обійдуться у $269

26 мая 2023 г., 9:35

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Компанія AMD оголосила про вихід відеокарти AMD Radeon RX 7600, оптимізованої для забезпечення роботи високопродуктивних ігор нового покоління з роздільною здатністю 1080p, стримінгу та створення контенту з приголомшливою візуальною точністю.



Відеокарта AMD Radeon RX 7600 побудована на архітектурі AMD RDNA 3, що розроблена для забезпечення захватного ігрового досвіду у якості 1080p. Модель RX 7600 націлена на оновлення для геймерів, які використовують старіші відеокарти. Серед ключових особливостей новинки:



● Архітектура АMD RDNA 3. Завдяки переглянутим обчислювальним блокам з уніфікованими прискорювачами трасування променів та штучного інтелекту, а також технології AMD Infinity Cache другого покоління архітектура AMD RDNA 3 забезпечує виняткову продуктивність, візуальні ефекти й енергоефективність.



● Покращена якість потокової передачі та продуктивність. Удосконалені кодери AMD забезпечують поліпшену якість зображення при потоковій передачі та записі. Штучний інтелект AMD і технологія адаптивного машинного навчання також були інтегровані в AMD Media Framework, аби зробити текст візуально привабливим і чіткішим при потоковій передачі з низьким бітрейтом та роздільною здатністю.



● Кодування надвисокої чіткості. Механізм кодування/декодування мультимедіа забезпечує найвищу продуктивність, відкриваючи нові мультимедійні можливості завдяки повній підтримці кодування/декодування AV1, розширеним колірній гамі та динамічному діапазону.



● AMD Radiance Display Engine. Забезпечує підтримку для DisplayPort 2.1 на обраних моделях і дисплеях із HDMI 2.1a та з ультрависокою роздільною здатністю і високою частотою оновлення для ігор і створення контенту.



● Суперроздільна здатність АMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Відтепер доступна у понад 260 наявних і майбутніх іграх, технологія масштабування AMD FSR забезпечує чітке зображення високої роздільної здатності і водночас підвищує частоту кадрів в іграх, що підтримуються.



Відеокарти серії AMD Radeon RX 7600 доступні на вебсайті AMD.com та у провідних партнерів AMD з 25 травня за ціною $269.





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