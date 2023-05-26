Кіберзлочинці активно використовують AceCryptor для обходу систем безпеки

26 мая 2023 г., 10:35

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Компанія Eset повідомляє про виявлення поширеного шкідливого програмного забезпечення AceCryptor для шифрування. Ця загроза поширюється у всьому світі з 2016 року, при цьому багато зловмисників активно використовують її для розповсюдження власних шкідливих програм.

Протягом 2021 та 2022 рр. телеметрія Eset зафіксувала понад 240 тис. випадків виявлення цього шкідливого програмного забезпечення, що становить більш як 10 тис. щомісяця. Ймовірно, загроза продається в даркнеті або на підпільних форумах. Багато зловмисників використовують цей шифрувальник для уникнення виявлення рішеннями з безпеки. Зокрема загроза AceCryptor застосовувала численні способи обходу виявлення протягом багатьох років.

Серед сімейств шкідливих програм, які використовували AceCryptor, одним з найпоширеніших є RedLine Stealer. Ця загроза застосовується для викрадення облікових даних банківської картки та іншої конфіденційної інформації, завантаження файлів і навіть крадіжки криптовалюти. RedLine Stealer вперше виявлено на початку 2022 року, відтоді зловмисники почали використовувати AceCryptor та продовжують це робити.

Через використання різними кіберзлочинцями шкідливе програмне забезпечення, запаковане AceCryptor, поширюється різними способами. Відповідно до даних телеметрії Eset, ці загрози розповсюджувалися переважно через шкідливі інсталятори піратського програмного забезпечення або спам-листи із небезпечними вкладеннями. Ще один спосіб інфікування – інші загрози, які завантажували нове шкідливе програмне забезпечення, запаковане AceCryptor.

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