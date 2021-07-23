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Viber спрощує спілкування завдяки новим функціям бізнес-чатів

23 июля 2021 г., 15:25
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Viber спрощує спілкування користувачів з брендами завдяки новим функціям бізнес-чатів

Останні оновлення месенджера Viber дозволять користувачам легко знаходити важливі повідомлення у бізнес-чаті та відповідати на конкретні повідомлення у діалогах з брендами. Так, Viber розширив функцію закріплення повідомлень для бізнес-чатів (Pin-to-top). Тепер користувачі можуть закріпити обране повідомлення у листуванні з компанією. Також можна скористатися нещодавно представленою опцією закріпити цілий ланцюжок угорі списку чатів (як у звичному чаті з друзями). За допомогою функції закріплення повідомлень користувачі матимуть швидкий доступ до будь-якої важливої інформації: від підтвердження бронювання до повідомлення з деталями запису на лабораторний тест.

Крім того, користувачі тепер можуть відповідати на конкретне повідомлення у бізнес-чаті. Це дозволяє користувачам і брендам ефективніше вести діалог і слідкувати за контекстом повідомлень. Наприклад, в активному чаті з магазином із декількома замовленнями клієнт може відповісти на конкретне повідомлення та бути впевненим, що його інформація не буде пропущена та контекст не буде втрачено.

За статистикою, 56% користувачів надають перевагу переписці з брендами, а не дзвінкам. Viber продовжує спрощувати спілкування клієнтів з бізнесом, удосконалюючи додаток. Раніше Viber анонсував функції відправки файлів, фотографій та відео, за допомогою яких користувачі можуть надсилати компаніям вкладення розміром до 200 Мб. Це дозволяє брендам налагодити зв’язок з користувачами та надати необхідну підтримку клієнтам. Усі файли, якими діляться компанії та користувачі, захищені шифруванням під час передачі.

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