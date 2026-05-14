Вебінар «Prompt Security: захист від нових AI-загроз» - 21 травня! 

14 мая 2026 г., 17:11

Яким має бути ефективний захист АІ-інфраструктури? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Штучний інтелект уже став частиною щоденної роботи компаній. AI-асистенти допомагають писати код, автоматизувати бізнес-процеси, працювати з аналітикою та контентом. Але разом із цим з’явився новий клас загроз, до яких традиційні засоби безпеки виявилися неготовими.



Shadow AI, prompt injection, витік конфіденційних даних через AI code assistants, джейлбрейки та атаки на агентні системи створюють нові ризики для бізнесу. Проблема ускладнюється тим, що більшість організацій не мають повної видимості того, як саме співробітники взаємодіють із AI-інструментами всередині компанії.



Виникає потреба у захисті безпосередньо на рівні prompts та взаємодії з LLM. Ці можливості забезпечує платформа SentinelOne Prompt Security, яка допомагає виявляти Shadow AI, автоматично анонімізувати чутливі дані, блокувати небезпечні prompts та контролювати використання AI у реальному часі.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 21 травня 2026 року, експерти розкажуть, як побудувати ефективний захист AI-взаємодій без уповільнення бізнес-процесів.



Тема події:

«Prompt Security: захист від нових AI-загроз»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• які AI-загрози сьогодні є найактуальнішими: Shadow AI, prompt injection, витік IP та PII через AI-асистенти;

• як Prompt Security забезпечує захист на рівні prompts;

• як отримати повну видимість використання AI-інструментів в організації;

• як захистити розробників, які використовують GitHub Copilot, Cursor та інші code assistants;

• як налаштувати гранулярні політики безпеки для різних відділів і категорій користувачів;

• як контролювати використання AI без втрати продуктивності команд.



Фахівці розкажуть про практичні особливості AI Security та покажуть, як побудувати контрольовану модель використання AI-інструментів у корпоративному середовищі.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO, CTO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• DevOps та DevSecOps-команд;

• розробників, які використовують AI code assistants;

• організацій, що інтегрують AI у свої бізнес-процеси.



Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

Clico — офіційний дистриб’ютор провідних рішень із кібербезпеки у Центральній та Східній Європі.

SentinelOne — американська компанія у сфері кібербезпеки, зі штаб-квартирою в Маунтін-В’ю (Каліфорнія, США). Розробляє платформу для захисту кінцевих пристроїв, хмарних середовищ, ідентичностей і даних на базі штучного інтелекту. Рішення компанії забезпечують автоматизоване виявлення, аналіз і реагування на кіберзагрози в режимі реального часу.

Деталі події

Дата: 21 травня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



