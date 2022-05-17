Вебінар “Перехід до сучасної архітектури безпеки компанії Zero Trust” - 19 травня 

17 мая 2022 г., 11:39

Як захистити бізнес від кіберзагроз, кількість яких продовжує зростати? Як організувати комплексну безпеку компанії, якщо ваша команда працює з-за кордону? Яким чином захистити корпоративні дані від компрометації?



Якщо ви переймаєтесь цими питаннями та шукаєте комплексну стратегію безпеки, запрошуємо на безкоштовний вебінар 19 травня.



Під час онлайн-заходу розкриємо суть моделі безпеки Microsoft Zero Trust, розглянемо її основні переваги для сучасної компанії, ключові принципи і області захисту, які вона охоплює.



Приходьте, щоб мінімізувати ризики потенційних загроз та забезпечити стабільну роботу свого бізнесу.



Зареєструватись – https://getsmart.com.ua/event/zero-trust/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист