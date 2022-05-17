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Розробник систем розумного дому i3 Engineering зі Львова отримав міжнародне визнання

17 мая 2022 г., 11:55

Львівська компанія i3 Engineering – розробник та виробник пристроїв домашньої автоматизації й персоналізованих рішень промислової автоматизації – повідомляє, що її контролери серії Atom отримали нагороду World Smart Home Award 2022. Компанію відзначили у категорії «Домашня автоматизація/ автоматизація будівель/ мережеві системи».

Цього року журі оцінювали продукти в шести номінаціях: домашня автоматизація, безпека, розумна побутова техніка, енергоощадження, розумні домашні розважальні системи та компоненти, розумний сад.

Контролери серії Atom для автоматизації освітлення, опалення та клімату, вразили журі з точки зору «збірки, розширення і зміни функціоналу», а також «наявності вбудованих давачів для контролю роботи». i3 Engineering – єдиний переможець з України у 2022 р.

Розробник систем розумного дому i3 Engineering зі Львова отримав міжнародне визнання

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