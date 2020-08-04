В Корее созданы нетоксичные солнечные элементы разных цветов

4 августа 2020 г., 15:25

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В корейском исследовательском институте электроники и телекоммуникаций (ETRI) инженеры разработали безопасный для окружающей среды вариант разноцветных тонкоплёночных солнечных элементов CIGS (Cu(In,Ga)Se 2 ), что является важным шагом на пути к их коммерциализации.

Устройства CIGS состоят из нескольких тонких слоёв, нанесённых на стеклянную основу. Они обеспечивают сравнительно высокий коэффициент поглощения среди солнечных элементов, не использующих кремний, и демонстрируют неплохую эксплуатационную стабильность. Кроме того, на их изготовление уходит меньше материалов, чем на кремниевые солнечные батареи, а это в свою очередь ведёт к снижению объёмов обработки и себестоимости производства.

Одним из препятствий для вывода на рынок элементов CIGS до недавнего времени было использование буферного слоя, содержащего токсичный тяжёлый металл, кадмий. Команда из ETRI заменила слой сульфида кадмия на материал, базирующийся на цинке.

Полученные в итоге устройства не представляют угрозы для экологии и, вдобавок, обеспечивают эффективность преобразования энергии порядка 18%. Ещё одной привлекательной в коммерческом отношении особенностью модифицированных CIGS является возможность их окраски в 7 и более цветов без увеличения себестоимости или добавления этапов в производственный процесс.

Помимо стекла эти солнечные элементы могут наноситься на гибкую основу, что также расширяет область их потенциального применения.

О значении этой работы свидетельствуют посвящённые ей публикации в авторитетных международных изданиях энергетического сектора: Nano Energy и Progress in Photovoltaics, в последнем статья анонсировалась на обложке.

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