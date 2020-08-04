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Мониторы ASUS ProArt оснащаются системой калибровки цветопередачи ColourSpace CMS

4 августа 2020 г., 16:05
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Мониторы ASUS ProArt оснащаются системой калибровки цветопередачи ColourSpace CMS

Компания ASUS объявила о партнерстве с компанией Light Illusion, специализирующейся на технологиях профессиональной цветокоррекции для кинематографа и эфирного телевещания. Благодаря заключенному соглашению в мониторы ASUS серии ProArt будет интегрирована система калибровки цветопередачи ColourSpace CMS, которая совместима с большинством популярных аппаратных калибраторов и позволяет корректно оценить точность воспроизведения оттенков в режимах SDR и HDR для профессиональной калибровки.

Новые модели мониторов ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX первыми получат поддержку программного обеспечения Light Illusion ColourSpace CMS для аппаратной калибровки цветопередачи в режимах SDR и HDR для цветовых пространств Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 и Rec. 2020, а также различных стандартов HDR (ST2084 и HLG).

Программное обеспечение ColourSpace CMS применяется в кино- и телеиндустрии для профессиональной цветокоррекции. Оно совместимо с большинством аппаратных калибраторов, включая Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor и Klein.

Мониторы ProArt разработаны для профессиональной работы с медиаконтентом, где важна безупречная точность в воспроизведении каждого оттенка. Калибровка SDR нужна для редактирования фотографий, графического дизайна и видеоматериала в стандартном динамическом диапазоне. Калибровка HDR необходима для достижения безупречной точности передачи оттенков и яркости при профессиональной постобработке видеофайлов с расширенным динамическим диапазоном.

«Уникальная особенность системы ColourSpace CMS заключается в способах отображения результатов проверки точности цветопередачи, — говорит Стив Шоу, исполнительный директор компании Light Illusion. — Отчеты представляются пользователю в удобном и предельно наглядном формате масштабируемых трехмерных графиков. Комплексные данные о цветопередаче дисплея анализируются с помощью стандарта 3D CIE и нормализованных графиков цветового пространства RGB, наглядно отображая области, в которых наблюдается отклонение точности цветопередачи».

Винсент Цзоу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы ASUS Display, высоко оценил сотрудничество с компанией Light Illusion и возможность использовать ее уникальную систему ColourSpace CMS в мониторах серии ProArt Display для аппаратной калибровки точности цветопередачи в режиме HDR. «Это партнерство гарантирует, что мониторы серии ProArt Display отвечают наивысшим стандартам точности цветопередачи, — говорит Цзоу. — Теперь мониторы ProArt Display не только обладают высочайшими характеристиками для профессиональной работы, но и предлагают такие встроенные решения, как система ColourSpace CMS, гарантирующая высочайшее качество изображения и точность воспроизведения каждого оттенка».


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