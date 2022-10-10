В Голландії заарештовано чоловіка за підозрою у продажу чипів до росії

10 октября 2022 г., 12:15

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, голландські слідчі з фінансових злочинів в п'ятницю заявили, що заарештували 55-річного чоловіка за підозрою в продажу комп'ютерних чипів в росію з порушенням національного законодавства про санкції.



Цей арешт є першим у своєму роді в Нідерландах, оскільки вторгнення росії в Україну 24 лютого призвело до європейських санкцій проти рф, включаючи заборону на експорт електроніки.



Прокуратура заявила, що заарештувала підозрюваного на сході країни та вилучила докази, включаючи електроні пристрої та документи, банківські рахунки.



«Підозра полягає в тому, що арештована персона, серед іншого, поставляла мікрочипи організаціям і компаніям в росії», - йдеться в заяві Агентства з розслідування фінансових злочинів (FIOD) країни. - «Ці чипи можуть бути використані для виробництва зброї».



Підозрюваний «свідомо удавав», що товари, які він експортував, повинні були використовуватися в іншому місці, ніж їх реальне призначення, росія, йдеться в заяві.



Арешт був здійснений 30 вересня, і підозрюваний залишається під вартою після схвалення судді, повідомляє FIOD.



Над арештом працювали голландські прокурори та митники за підтримки Європол.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру