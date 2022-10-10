Nokia випустила захищений смартфон

10 октября 2022 г., 13:15

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Nokia поповнила свій портфоліо спеціалізованими пристроями для роботи в небезпечних умовах хімічної, нафтової та газової промисловості



Компанія представила приватний бездротовий промисловий польовий маршрутизатор 5G і спеціальну версію смартфона Nokia XR20, створену HMD Global.



Захищений Nokia XR20 був вдосконалений у співпраці з HMD Global, щоб відповідати вимогам роботи в небезпечних умовах. За допомогою таких додатків, як Nokia Team Comms або Group Communications на смартфонах, працівники можуть взаємодіяти за допомогою push-to-talk і відео.



Польові маршрутизатори Nokia Industrial 5G і телефони Nokia XR20 Industrial edition сертифіковані за стандартами ATEX і IECEx, а Nokia XR20 Industrial edition також сертифікований за стандартами NEC500 і UL, що відповідає вимогам захисту країн по всьому світу.



Nokia XR20 відповідає стандарту MIL-STD-810 - він захищений від вологи, вібрації, ударів, падіння, сонячних променів. Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 480 5G, дисплей 6,67 дюйма, оперативну пам'ять 4/6 ГБ, накопичувач 64/128 ГБ. Основна камера 48 Мп також є 13 Мп ширококутний об'єктив та фронтальна камера 8 Мп. Nokia XR20 оснащений акселерометром, барометром і гіроскопом, датчиками наближення, освітлення і магнітного поля.



Як наголошує виробник, новаторські польові маршрутизатори Nokia Industrial 5G розв'язують питання підключення застарілого промислового обладнання та транспортних засобів до приватної бездротової мережі, щоб дозволити підприємствам скористатися перевагами Індустрії 4.0, такими як автономна робота на шахтах, в портах і на заводах. Тепер нафтогазові компанії, наприклад, можуть використовувати промислові польові маршрутизатори для підключення автономних транспортних засобів в небезпечних зонах або збору екологічних та інших типів даних з машин, підключених польовими маршрутизаторами через приватну бездротову мережу.



«Nokia прагне надавати комплексні приватні бездротові рішення для підприємств, які дозволяють працівникам спілкуватися найбільш інтуїтивно зрозумілими, надійними та безпечними способами, особливо в складних небезпечних умовах. Ми раді розширити наш портфель захищених пристроїв, щоб задовольнити ці специфічні галузеві вимоги до безпечного зв'язку», заявив Хайме Лагуна (Jaime Laguna), глобальний керівник підрозділу нафтогазової та гірничодобувної промисловості компанії Nokia.



«Ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з Nokia для надання комплексних рішень в складних небезпечних умовах. Nokia XR20 Industrial Edition забезпечує життєво важливий та безпечний зв'язок для працівників у цих віддалених місцях», наголосив Себастьян Ульріх (Sebastian Ulrich), директор глобального корпоративного бізнесу HMD Global, що керує.



Впроваджуючи приватну бездротову платформу Nokia Digital Automated Cloud (DAC), клієнти можуть використовувати нещодавно випущену систему Nokia Connectivity Operations Dashboard, яка розширює можливості управління пристроями Nokia Industrial. Це забезпечить їх необхідними інструментами для відстеження та отримання інформації про стан пристроїв і мережі без необхідності розгортання окремого рішення.



Управління пристроями Nokia Industrial підтримує підключення смартфонів, КПК і пристроїв Інтернету речей до мережі "без дотику". Управління може бути масштабовано до тисяч пристроїв, що дозволяє клієнтам застосовувати політики та дозволи по групах, а також оновлювати та виправляти пристрої віддалено. Крім того, підписавшись у Nokia Network Digital Twin на додаток до Nokia Connectivity Operations Dashboard, клієнти отримають вигоду від моніторингу мережі в реальному часі, який здійснюють пристрої. Це забезпечить такі можливості, як виявлення аномалій та прогнозування майбутньої поведінки, що дозволить користувачам бачити вплив запланованих змін ще до того, як вони будуть реалізовані в реальному світі.

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