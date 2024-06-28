USAID допомогло покращити захист державних інтернет-ресурсів та сервісів від DDoS-атак

28 июня 2024 г., 14:35

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України представила технічні рішення, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту, для захисту від DDoS-атак. Рішення компаній Radware та Akamai Technologies забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз трафіку.

«Нові рішення кіберзахисту від Держспецзв'язку дадуть державним органам та організаціям можливість стати більш захищеними. Ми закликаємо колег з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від ворожих кібератак, – зазначив Юрій Мироненко, голова Держспецзв’язку. – Завдяки допомозі USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) ми оновили й суттєво покращили спроможності урядової команди реагування CERT-UA та Державного центру кіберзахисту. Ми також спільно впроваджуємо найкращі світові практики у сфері кібербезпеки, розвиваємо співпрацю з Агенцією США з кібербезпеки та інфраструктури CISA».

«Кібербезпека – це не лише про захист даних. Це й про те, що мільйони українців можуть безперебійно отримувати державні послуги щодня. Для цього USAID підтримало Держспецзв’язку у покращенні технічних спроможностей для захисту 70 державних інтернет-ресурсів та вебсервісів від DDoS атак і планує підтримати захист ще 170 ресурсів, інтегрувавши їх у Центр очищення трафіку Держспецзв’язку від DDoS атак», – підкреслила Енн Хоппер, директорка бюро з питань демократії та врядування Місії USAID в Україні.

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