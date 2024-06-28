 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

USAID допомогло покращити захист державних інтернет-ресурсів та сервісів від DDoS-атак

28 июня 2024 г., 14:35
0 
 

USAID допомогло покращити захист державних інтернет-ресурсів та сервісів від DDoS-атак

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України представила технічні рішення, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту, для захисту від DDoS-атак. Рішення компаній Radware та Akamai Technologies забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз трафіку.

«Нові рішення кіберзахисту від Держспецзв'язку дадуть державним органам та організаціям можливість стати більш захищеними. Ми закликаємо колег з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від ворожих кібератак, – зазначив Юрій Мироненко, голова Держспецзв’язку. – Завдяки допомозі USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) ми оновили й суттєво покращили спроможності урядової команди реагування CERT-UA та Державного центру кіберзахисту. Ми також спільно впроваджуємо найкращі світові практики у сфері кібербезпеки, розвиваємо співпрацю з Агенцією США з кібербезпеки та інфраструктури CISA».

«Кібербезпека – це не лише про захист даних. Це й про те, що мільйони українців можуть безперебійно отримувати державні послуги щодня. Для цього USAID підтримало Держспецзв’язку у покращенні технічних спроможностей для захисту 70 державних інтернет-ресурсів та вебсервісів від DDoS атак і планує підтримати захист ще 170 ресурсів, інтегрувавши їх у Центр очищення трафіку Держспецзв’язку від DDoS атак», – підкреслила Енн Хоппер, директорка бюро з питань демократії та врядування Місії USAID в Україні.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  