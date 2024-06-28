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Вже понад 30 тисяч точок сервісу «Нової пошти» обслуговують клієнтів в Україні

28 июня 2024 г., 15:35
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Вже понад 30 тисяч точок сервісу «Нової пошти» обслуговують клієнтів в Україні

Мережа «Нової пошти» в Україні продовжує розширюватись, й зараз вона вже складається з 12100 відділень та 18000 поштоматів. Це понад 30 тис. точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. Наразі це найдоступніша мережа в країні. До кінця року планується збільшити мережу «Нової пошти» до 36 тис. точок сервісу.

З початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях. Окрім того, відкрито 344 нових відділень та поштоматів на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

«Бути ближчою до кожного українця, де б він не був – один зі стратегічних пріоритетів "Нової пошти". Ми постійно відстежуємо запити клієнтів про відкриття нових відділень та поштоматів, аналізуємо тренди у переміщенні людей й відкриваємо точки сервісу там, де вони потрібні. Наша мета – крокова доступність до усіх відділень та поштоматів», – говорить Олександр Бульба, СЕО «Нової пошти».

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