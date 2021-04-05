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Huawei Smart Classroom — облачное образовательное решение на базе интерактивной доски IdeaHub Board

5 апреля 2021 г., 15:35
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Huawei Smart Classroom — облачное образовательное решение на базе интерактивной доски IdeaHub Board

Компания Huawei представила решение для учебных заведений Smart Classroom на базе интерактивной доски Huawei IdeaHub Board и образовательной облачной платформы. Этот объявление было сделано Сюй Цзюнь (Xu Jun), вице-президентом международного бизнес-подразделения Enterprise Business Group в Huawei, в рамках онлайн-конференции по цифровой трансформации 2021 года.

Отмечается, что данная разработка ориентирована на учащихся и сочетает онлайн- и офлайн-методы взаимодействия в классных комнатах.

Руководители и учителя разных школ и образовательных учреждений стремятся преодолеть одинаковые вызовы, а именно недостаток интерактивных методов обучения, несбалансированное распределение ресурсов, низкая эффективность управления. Решение Huawei Smart Classroom включает интерактивную доску IdeaHub Board с большим экраном, а также различные умные устройства (например, планшеты) и образовательные приложения, чтобы делиться высококачественными учебными ресурсами на базе облачной платформы. Программа также поддерживает опции для дистанционного образования: онлайн-обучение, прямая трансляция и запись. Кроме того, во время групповых обсуждений учителя и ученики могут делиться контентом и взаимодействовать. Это побуждает учащихся проявлять инициативу, а учителей — улучшать опыт и эффективность преподавания.

Основной элемент Smart Classroom — интерактивная доска IdeaHub Board — оснащена сенсорным экраном, технологией Huawei Projection, функцией smart writing (умное написание). Большинство учебных заведений сегодня используют экраны, которые излучают коротковолновой синий свет, особенно вредный для глаз детей и молодежи. Тогда как доска Huawei IdeaHub Board сертифицирована немецкой экспертной организацией TÜV. Заявлено, что она блокирует 60% синего света и предотвращает появление нежелательного желтого оттенка. Huawei IdeaHub Board применяет алгоритм автоматической коррекции цвета и качества изображения, обеспечивая на 70% высшую однородность цветов по сравнению с отраслевым стандартом, а также адаптируется к различным типам освещения.

«Huawei IdeaHub Board сочетает возможности функции smart writing, беспроводного проецирования и открытие приложений в единой интерактивной доске. Это первое в отрасли решение интеллектуального взаимодействия с защитой от синего света. Продукт обеспечивает интеллектуальное взаимодействие участников учебного процесса и способствует развитию образовательного процесса», — прокомментировал Пань Юн (Pan Yong), вице-президент департамента продаж решений и продуктов интеллектуальной визуализации и взаимодействия в Huawei.

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