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«Укртелеком» передав ГУР партію БПЛА «Валькірія»

15 сентября 2023 г., 10:35
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«Укртелеком» передав ГУР партію БПЛА «Валькірія»

За заявою «Укртелекому», компанія передала бійцям Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства Оборони України партію БПЛА «Валькірія».

«Дістанемо всіх, – прокоментував передачу безпілотників представник ГУР. – Дякуємо за допомогу, вона потрібна нам. Це важливо для фронту загалом.»

До речі, «Валькірії» від «Укртелекому», які раніше було передано підрозділам ГУР у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт», вже допомагають Силам Оборони у звільнені наших земель. Загалом «Укртелеком» вже доправив ЗСУ майже 20 «Валькірій».
«Укртелеком» передав ГУР партію БПЛА «Валькірія»
«Ми щодня працюємо, щоб забезпечувати телекомпослугами українців. Не менш важливий для нас напрям роботи – це допомога нашим захисникам. Горді, що змогли передати такі необхідні для наших героїв-розвідників дрони майже у їх професійне свято. «Валькірії» від «Укртелекому» та «Сталевого Фронту Ріната Ахметова» вже полетіли виконувати найвідповідальніші завдання і наближати нашу Перемогу», — прокоментував Генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз.

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