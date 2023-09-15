«Укртелеком» передав ГУР партію БПЛА «Валькірія»

15 сентября 2023 г., 10:35

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», компанія передала бійцям Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства Оборони України партію БПЛА «Валькірія».



«Дістанемо всіх, – прокоментував передачу безпілотників представник ГУР. – Дякуємо за допомогу, вона потрібна нам. Це важливо для фронту загалом.»



До речі, «Валькірії» від «Укртелекому», які раніше було передано підрозділам ГУР у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт», вже допомагають Силам Оборони у звільнені наших земель. Загалом «Укртелеком» вже доправив ЗСУ майже 20 «Валькірій».



«Ми щодня працюємо, щоб забезпечувати телекомпослугами українців. Не менш важливий для нас напрям роботи – це допомога нашим захисникам. Горді, що змогли передати такі необхідні для наших героїв-розвідників дрони майже у їх професійне свято. «Валькірії» від «Укртелекому» та «Сталевого Фронту Ріната Ахметова» вже полетіли виконувати найвідповідальніші завдання і наближати нашу Перемогу», — прокоментував Генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні