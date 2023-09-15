У перший день торгів акції Arm зросли на 25% під - капіталізація злетіла до 65 млрд дол.

15 сентября 2023 г., 9:35

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Акції Arm Holdings злетіли майже на 25% вище ціни пропозиції під час дебюту на біржі Nasdaq у четвер, оцінивши британського розробника мікросхем у 65 мільярдів доларів після повернення на публічні ринки через сім років.

Reuters пише, що акції відкрилися на рівні $56,10 за депозитарну акцію порівняно з ціною первинного публічного розміщення у $51, а закрилися на рівні $63,59 - зростання зафіксовано на 24,68%.

Стрибок у перший день є добрим знаком для компаній, які чекали на лістинг після того, як ринок IPO обвалився через війну в Україні та підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

У середу Arm отримала оцінку в 54,5 млрд дол. після того, як встановила ціну свого IPO на верхній межі ринкового діапазону, отримавши 4,87 млрд дол. для SoftBank, який все ще володіє 90,6% акцій.

Японський інвестиційний гігант викупив Arm у 2016 році за 32 мільярди доларів. Він намагався продати частину своєї частки щонайменше з 2020 року, коли погодився продати Arm виробнику чіпів Nvidia за 40 мільярдів доларів. Від цього плану довелося відмовитися через регуляторні перепони.

Відтоді компанія зосередилася на IPO, хоча це також супроводжувалося власними перешкодами, включаючи сутички з британським урядом, який наполягав на тому, щоб розробник чипів вийшов на біржу в Лондоні.

Попри сильні показники в четвер, дебют Arm знаменує собою падіння з 64 мільярдів доларів, в які вона була оцінена минулого місяця, коли SoftBank викупив 25% акцій Arm, якими вона не володіла безпосередньо, у свого підрозділу Vision Fund.

Arm є незамінною в екосистемі технологічного обладнання, оскільки її чипи використовуються майже в кожному смартфоні у світі. Минулого місяця компанія повідомила, що її річний дохід впав на 1% через падіння двох найбільших ринків - смартфонів та персональних комп’ютерів.

Як зазначають деякі аналітики, Arm все ще може збільшити продажі, оскільки вона отримує 5% роялті за чипи, виготовлені за новітньою технологією, порівняно з 3% за попередню версію. Телефони преміум-класу частіше використовують найсучасніші технології Arm.

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