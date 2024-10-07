Українські студенти відзначилися у міжнародному змаганні з кібербезпеки

7 октября 2024 г., 13:45

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Держспецзв'язку спільно з Мінцифри та Міністерством внутрішніх справ і комунікацій Японії провели українсько-японське онлайн-змагання Capture The Flag (CTF), щоб випробувати свої знання та навички з кіберзахисту.

У змаганнях взяли участь понад 600 учасників. Шляхом жеребкування організатори обрали 300 учасників CTF-змагання, щоб утворити 100 команд. Більшість з учасників – студенти технічних спеціальностей, майже порівну з Японії та України. За результатами змагань переможцями стали вісім команд, чотири з яких – українські. Зі значним відривом наші команди очолили рейтинг переможців.

Учасники змагання вирішували завдання з криптографії, зворотного інжинірингу, пошуку вразливостей вебзастосунків, мережевої безпеки, безпеки використання технологій ШІ, аналізу інформації з відкритих джерел. Також впродовж двох днів учасники змагань прослухали лекції від провідних експертів.

Основна мета CTF-змагань – залучити молодь до сфери кібербезпеки. Під час таких заходів учасники здобувають практичні навички захисту інформації. Це сприяє підготовці нових фахівців у галузі.

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