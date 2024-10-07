Ціни на Li-ion акумулятори продовжують падати - ринок наближається до 400 млрд дол.

7 октября 2024 г., 14:25

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Згідно з нещодавнім звітом IDTechEx, до 2035 року ринок літій-іонних акумуляторів зросте до понад 400 млрд дол.

Аналітики зазначають, що вартість сировини, такої як літій, нікель, кобальт і графіт, відіграє ключову роль у формуванні загальної структури собівартості літій-іонних акумуляторів.

Оскільки ці матеріали є основними компонентами акумуляторних елементів і виробництва батарей, динаміка цін на них безпосередньо впливає на тенденції ціноутворення на акумулятори.

Технологічні інновації продовжують покращувати продуктивність акумуляторів. Досягнення в області твердотільних батарей, кремнієвих анодів, оптимізованих конструкцій елементів і більш досконалих систем управління батареями можуть запропонувати безпечніші, більш енергоємні, довговічніші батареї, з більш швидшкою зарядкою.

Підкреслюється, що це допоможе ще більше покращити ціннісну пропозицію електромобілів на батареях і стаціонарних систем зберігання енергії, навіть якщо зниження витрат і цін нижче поточних цін на LFP є більш складною перспективою.

У 2022 році літій зазнав безпрецедентних цінових стрибків через значне зростання попиту, тоді як нікель і кобальт також зіткнулися з тиском у ланцюжку поставок, що сприяло зростанню витрат. У 2022 році лише вартість літію, нікелю і кобальту могла додати до 60 дол/кВт-год до вартості батареї NMC 811. Однак у 2023 році ціни знизилися, і в цього року вартість тих самих матеріалів становила лише близько 20 дол/кВт-год.

Низькі ціни, безумовно, вигідні для споживачів, але вони створюють складні умови для компаній, які прагнуть збільшити свою частку на ринку або увійти в галузь. Нові компанії, які намагаються масштабувати виробництво, будуть конкурувати з низькими цінами, і подібні виклики можна спостерігати по всьому ланцюжку поставок. Це буде особливо актуально для компаній і підприємств, які прагнуть створити виробничі бази за межами Китаю та Азії, де гравці можуть отримати вигоду від ефекту масштабу, нижчих витрат на робочу силу та сприятливих ланцюгів поставок.

Незважаючи на майбутні виклики, середньострокові перспективи ринку літій-іонних акумуляторів залишаються позитивними, зазначають у IDTechEx, оскільки сегмент має значні можливості для зростання по всьому ланцюжку поставок. Зберігається широка політична підтримка як для електромобілів, так і для впровадження відновлюваних джерел енергії, які значною мірою покладаються на технологію літій-іонних акумуляторів. Політика і регулювання, включаючи Закон про зниження інфляції в США і стандарти викидів в Європі, продовжать створювати стабільний попит на електромобілі за межами Китаю, в той час як збільшення використання відновлюваних джерел енергії продовжуватиме стимулювати впровадження систем зберігання енергії та акумуляторів.

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