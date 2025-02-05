Українські стартапи можуть безплатно пройти акселераційну програму BeFounder Ukraine Edition

5 февраля 2025 г., 17:35

Акселераційна програма BeFounder Ukraine Edition пропонує нові можливості для масштабування українських стартапів. Протягом шести місяців експерти розкажуть молодим командам як прискорити масштабування компанії та вивести проєкт на ринок Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Учасники онлайн-акселератора отримають: знання та інструменти для успішного виходу стартапу на європейські країни; менторство від понад 60 експертів; 6-місячну навчальну програму – воркшопи, менторські сесії та демодні; нетворкінг й обмін досвідом

Участь в акселераторі коштує €5 тис., але українські стартапи мають ексклюзиву можливість навчатися безоплатно. Акселераційна програма BeFounder Ukraine Edition запускається для українських стартапів безоплатно завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів та BeFounder.

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