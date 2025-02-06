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Дрони ZEUS і HADES допущено до використання у ЗСУ

6 февраля 2025 г., 8:15
Оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
 
Маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування ці дрони можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. Ванни можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. 
 
Також зазначається, що ZEUS і HADES маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

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