Продажі комутаторів для ЦОД перевищать 100 млрд дол. протягом наступних п'яти років

5 февраля 2025 г., 16:46

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом AI Networks for AI Workloads від Dell'Oro Group, витрати на комутатори, розгорнуті у внутрішніх мережах АІ для прискорених серверів, за прогнозами, перевищать 100 млрд дол. протягом наступних п'яти років (2025-2029).

У 2024 році ринок очолювали Celestica, Huawei і NVIDIA, але потенційні великі ринкові зрушення можуть відбутися вже цього року.

«Незважаючи на зростаюче занепокоєння щодо майбутнього витрат на прискорену інфраструктуру на тлі нещодавніх заяв DeepSeek про свою модель з відкритим вихідним кодом зі значно меншими ресурсами, ніж у американських аналогів, ми продовжуємо прогнозувати високий попит на високопродуктивні прискорювачі, а також інфраструктуру, необхідну для їх підтримки, - заявив Самех Буджелбен (Sameh Boujelbene), віце-президент Dell'Oro Group. - Наш оновлений прогноз продажів комутаторів для центрів обробки даних у внутрішніх мережах штучного інтелекту був знову підвищений у порівнянні з нашим прогнозом на липень 2024 року. Однак цей перегляд у бік збільшення стосується Ethernet, в той час як наш прогноз для частини ринку InfiniBand був знижений».

«Ethernet набирає обертів завдяки активізації попиту та пропозиції, оскільки все більше масштабних кластерів АІ використовують його в якості основної структури. Зростаюча різноманітність прискорювачів сприяє впровадженню, але ще більш помітною тенденцією є те, що навіть великі кластери на базі графічних процесорів NVIDIA, такі як Colossus від xAI, розгортаються з Ethernet. В результаті ми підвищили наш прогноз щодо переходу Ethernet на InfiniBand на один рік. Торік Celestica, Huawei і NVIDIA лідирували в сегменті Ethernet, але ми очікуємо, що Accton, Arista, Cisco, Juniper, Nokia та інші постачальники отримають більший вплив у 2025 році, змінивши динаміку ринку», - продовжив Бужельбене.

Очікується, що більшість портів комутаторів, розгорнутих у внутрішніх мережах АІ, матимуть пропускну здатність 800 Гбіт/с у цьому році, до 2027 року - 1600 Гбіт/с, а до 2030 року - 3200 Гбіт/с.

Хоча постачальники хмарних сервісів Tier 1 будуть стимулювати більшу частину попиту, Dell'Oro Group значно підвищили прогноз для постачальників Tier 2/3 і великих підприємств через швидке впровадження ними робочих навантажень зі штучним інтелектом.

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