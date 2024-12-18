«Українські розподільні мережі» впроваджують Power Factory для моделювання

18 декабря 2024 г., 15:33

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Шість державних операторів системи розподілу (ОСР), що входять до Групи компаній «Українські розподільні мережі», за сприяння Міністерства енергетики України отримали технічну допомогу від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у формі програмного забезпечення Power Factory.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ворожі обстріли призводять до значних пошкоджень та виведення з ладу електрообладнання, повітряних та кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій. Також це серйозно вплинуло на зміни у режимах роботи енергосистем та схемах їх сталої експлуатації.

Як зазначається, програмне забезпечення Power Factory, що відповідає міжнародним стандартам, дозволить збирати дані про мережу та створювати її модель без зайвих витрат часу. Це значно прискорить початок реалізації проєктів з відновлення та розвитку, зокрема із залученням фінансування від іноземних донорів та інвесторів.

За даними компанії УРМ, впровадження програмного забезпечення Power Factory позитивно вплине не тільки на операційну ефективність ОСР, а й покращить обслуговування споживачів.

Power Factory впроваджено в операторі системи передачі України (ОСП) - НЕК «Укренерго». Для інтеграції цифрових моделей електромереж України та ефективного планування розвитку енергосистеми важливо працювати в єдиному стандартизованому програмному середовищі.

Підкреслюється, що Power Factory є поширеним програмним забезпеченням в ЄС та світі.

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