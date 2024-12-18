Встановлення фейкового застосунку «Армія+» дає зловмисникам віддалений доступ до комп'ютера жертви

18 декабря 2024 г., 14:35

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримала інформацію від фахівців MIL.CERT-UA щодо виявлення низки вебресурсів, які імітують офіційну сторінку застосунку «Армія+» та опубліковані за допомогою сервісу Cloudlfare Workers.

У випадку відвідування згаданих вебсайтів користувачеві пропонується завантажити виконуваний файл з назвою на кшталт «ArmyPlusInstaller-v.0.10.23722.exe», який є інсталятором, створеним за допомогою NSIS (Nullsoft Scriptable Install System), та окрім .NET файлу-приманки «ArmyPlus.exe», містить файли інтерпретатору Python, архів з файлами програми Tor, а також PowerShell-скрипт «init.ps1».

Таким чином в разі відкриття файлу «ArmyPlusInstaller-v.0.10.23722.exe» буде здійснено запуск файлу-приманки, а також PowerShell-скрипта, призначенням якого є: встановлення на ЕОМ жертви OpenSSH-серверу; генерація пари RSA-ключів; додавання публічного ключа до файлу «authorized_keys» для автентифікації; відправка приватного ключа за допомогою «curl» на сервер зловмисників (TOR-адреса); публікація прихованого SSH-сервісу за допомогою Tor. В такий спосіб створюється технічна можливість для віддаленого прихованого доступу до комп'ютера жертви. Завдяки чому надалі зловмисники можуть розвивати кібератаку на інформаційно-комунікаційну систему організації.

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