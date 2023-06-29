Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни

29 июня 2023 г., 10:35

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Міністерство енергетики України повідомило, що країни-партнери продовжують передавати Україні гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням. За останні кілька тижнів надійшла допомога з Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Швеції. Загалом, починаючи з березня 2022 року, Україна отримала понад 8 тисяч тонн гуманітарного обладнання з 31 країни світу.

Відповідне устаткування Міненерго передає енергетикам для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об’єктах, які зазнали російських атак.

Черговий гуманітарний вантаж із Польщі загальною вагою близько 20 тонн мав у своєму складі три стаціонарні дизельні генератори з комплектувальними. Вони вже передані для потреб КП «Київтеплоенерго».

АТ «Харківгаз» отримало надані Фінляндією, Норвегією та Польщею 12 тонн допомоги, до якої увійшли генератори потужністю від 40 кВт до 70 кВт, спецодяг та ручний електроінструмент.

Для АТ «Донбасенерго» передано комплектувальні частини для роз’єднувачів загальною вагою близько 20 тонн, які Україні надала Швеція.

Значну допомогу Україна отримує і від Нідерландів. Протягом останніх тижнів з цієї країни надійшло 16 вантажів з електричним кабелем та силовими трансформаторами вагою понад 293 тонни. Серед наданого обладнання - трансформатори струму та напруги, автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, заземлювачі, арматура для повітряних ліній та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

«Кожна наша зустріч з партнерами супроводжується питанням про те, чим вони можуть допомогти Україні. Ми дуже цінуємо цю увагу і підтримку. Завдяки наданій допомозі енергетики, зокрема, витримали виклики минулої зими. Нині ми використовуємо міжнародну допомогу у вигляді енергетичного обладнання у межах підготовки до наступного опалювального сезону», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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