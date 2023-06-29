Капіталізація Apple майже досягла 3 трлн дол.

29 июня 2023 г., 9:35

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Акції Apple піднялися до рекордного максимуму і були на порозі завершення сесії вперше з ринковою капіталізацією вище 3 трлн дол.

Ціні папери виробника iPhone зросли на 1% до 189,90 дол., що є найвищим показником за всю історію. Ринкова вартість Apple зараз складає 2,97 трлн дол.

Як пише Reuters, капіталізація компанії ненадовго вже перевищувала 3 трлн дол. під час внутрішньоденних торгів 3 січня 2022 року, перш ніж закрити сесію трохи нижче цієї позначки.

Останнє зростання акцій найдорожчої компанії світу відбулося після сильного відскоку цього року від кількох технологічних важковаговиків Волл-стріт, якому сприяли ставки на те, що Федеральна резервна система США наближається до завершення своєї кампанії з підвищення процентних ставок, а також оптимізм щодо потенціалу штучного інтелекту.

У 2023 році акції Apple підскочили на 46%, а Nvidia - на 185%, що зробило її першим виробником мікросхем з ринковою вартістю акцій понад 1 трлн дол. Цього року акції Tesla та Meta Platforms зросли більш ніж удвічі, а Microsoft додала 40%.

Наближення Apple до рубежу в 3 трильйони доларів відбувається після запуску 5 червня дорогої гарнітури доповненої реальності - найризикованішої ставки з моменту появи iPhone.

Крім того, останній квартальний звіт Apple за травень показав падіння виторгу та прибутку, але все одно перевершив очікування аналітиків. Разом зі стабільною практикою викупу акцій, ці фінансові результати зміцнили репутацію компанії серед інвесторів як безпечної інвестиції в часи глобальної економічної нестабільності.

Нещодавнє зростання акцій Apple випередило прогнози аналітиків щодо майбутніх прибутків компанії. За даними Refinitiv, акції зараз торгуються з мультиплікатором, що приблизно у 29 разів перевищує очікувані прибутки, що є найвищим мультиплікатором з лютого 2022 року.

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