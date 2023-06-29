QNAP випустила пакет QVR Human 2.0 із функцією щільності площі

29 июня 2023 г., 11:35

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Компанія QNAP Systems оголосила про випуск QVR Human 2.0 - рішення для відеоспостереження з підрахунком відвідувачів з новими функціями, такими як аналітика щільності площі, повідомлення про події, теплова карта та багато іншого. QVR Human надає статистику трафіку, дозволяючи користувачам приймати більш обґрунтовані рішення для підвищення конверсії продажів, оптимізації штатного розкладу та покращення послуг та ефективності маркетингу.



У порівнянні з використанням тієї ж кількості дорогих камер зі штучним інтелектом та підрахунком людей, QVR Human виконує підрахунок та аналіз на стороні сервера, забезпечуючи економічну ефективність для роздрібних магазинів та організацій. Користувачі також можуть скористатися гнучкістю вибору IP-камер, що відповідають їх потребам та бюджету, оскільки QVR Human сумісний із більш ніж 6700 IP-камерами та камерами, сумісними з ONVIF.



Серед ключових особливостей QVR Human 2.0 варто відзначити:



- Підтримку різних джерел відео

QVR Human аналізує відеопотоки в реальному часі з різних джерел, включаючи сервери RTSP, QVR Pro та QVR Elite.

- Підтримку щільності площі (новинка)

Обчислює рівень щільності, встановлюючи верхню межу кількості людей у певної області. Цю функцію можна використовувати як сповіщення, якщо хтось входить до забороненої зони.

- Перехресний підрахунок

Визначає кількість людей, які входять/виходять із черги. Для кожного каналу можна визначити до 4 ліній виявлення (прямих/ламаних).

- Повідомлення про подію (нове)

Надсилає повідомлення про подію (наприклад, про перевищення порога).

- Огляд (нове)

Забезпечує перегляд усіх каналів камер, ліній виявлення та створених завдань. Надає статистику трафіку в режимі реального часу на панелі інструментів для кращого керування потоками людей та операціями на місці.

- Розумний звіт (нове)

Візуалізація попередніх даних у вигляді діаграми або теплової картки, щоб зрозуміти тенденції трафіку. Користувачі можуть фільтрувати за певними датами та завантажувати звіти у файли CSV.

- Використання Hailo-8 для підвищення продуктивності ШІ (нове)

Завдяки установці модуля прискорення штучного інтелекту Hailo-8 M.2 на сервер спостереження QNAP, підвищується продуктивність розпізнавання штучного інтелекту та забезпечується високоефективне, точне, великомасштабне інтелектуальне спостереження зі значно меншими експлуатаційними витратами.



QNAP пропонує безоплатну пробну версію на 1 місяць, що включає 2 канали камер для виконання завдань перехресного підрахунку або щільності площі. Користувачі можуть придбати ліцензійний план, щоб додати більше каналів камер.



Для цього рішення рекомендується використання QNAP NAS на базі архітектури x86 (64-розрядна версія) з оперативною пам'яттю щонайменше 4 ГБ (рекомендується 8 ГБ ОЗП для найбільш плавної роботи). Операційні системи QTS 5.0.1 (або новіші), QuTS hero h5.0.1 (або новіші).

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