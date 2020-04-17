uHoo Air - лучшее решение для мониторинга качества воздуха. Акция: 8999 грн. 

17 апреля 2020 г., 14:12

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Последние дней десять в Киеве с воздухом были заметные проблемы, для этого даже не требовалось проводить специальные тесты. Сейчас стало дышать полегче, но насколько чистым является воздух в помещении где вы находитесь?



Чтобы определить качество воздуха сегодня нет нужды в том, чтобы вызывать бригаду специалистов и проводить дорогостоящие тесты, достаточно установить компактный прибор – uHoo Air.



Смарт анализатор качества воздуха uHoo, позволит контролировать качество воздуха и снимать все характеристики окружающей вас атмосферы с помощью смартфона. Мало того, устройство Вас вовремя предупредит об угрозе, если будут превышены критические характеристики.



Если, приходя из дома на работу (или наоборот) Вы через некоторое время начинаете чувствовать беспричинную усталость, Вам трудно сосредоточиться на чем-то, или если Вы начали часто чувствовать какое-то недомогание, стоит задуматься: а все ли в порядке с воздухом, которым Вы дышите?



Основная проблема, связанная с некачественным воздухом в помещении, – мы не можем почувствовать данными нам органами чувств состояние атмосферы и то, что превышены какие-то параметры ее загрязнения. Вкус испорченной пищи Вы почувствуете моментально, а вот запах большинства загрязнителей атмосферы человек начинает чувствовать только тогда, когда их концентрация превышает предельно допустимые нормы в десятки, а то и сотни раз, мало того, многие из них вообще не имеют запаха. Поэтому необходимо проверять состояние атмосферы в помещении.



uHoo Air — один из самых инновационных мониторов качества воздуха, он позволяет измерить 9 параметров. Это наибольшее количество характеристик, которые позволяет снимать бытовое устройство из всех имеющихся на рынке.



uHoo Air — достаточно компактен, его масса всего 265 г, он прост в использовании и точно скажет Вам, чем Вы дышите. Понимание этого позволит Вам знать, что необходимо предпринять, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.



Приложение uHoo для смартфона всегда предупредит Вас в момент, когда качество воздуха станет неидеальным. Вы можете настроить отправку сообщений нескольким получателям, а также просмотреть графики данных за определенный период времени, можете вести дневник наблюдений.



С помощью uHoo Air Вы сможете контролировать следующие параметры:



- температура;

- влажность;

- давление;

- содержание двуокиси углерода (CO2);

- содержание монооксида углерода (угарный газ, CO);

- содержание диоксида азота (NO2);

- содержание озона (O3);

- содержание летучих органических веществ;

- PM2.5 (мелкие частицы).



uHoo интегрируется с различными платформами, такими как Google Home, Alexa, IFTTT и т. д., и может быть просто интегрирован в систему умного дома.



О качестве продукта говорит то, что он был удостоен престижной премии CES 2020 INNOVATION AWARD, которую компания uHoo получила в категории #SmartHome.



Устройство uHoo Air сертифицировано в Украине и обеспечивается официальной гарантией в 1 год.



uHoo Air – признанное лучшее решение из того, что есть на рынке для мониторинга и контроля качества воздуха, будь то квартира или офисное помещение.



Особенно актуальна тема контроля состояния воздуха в период карантина, когда многие вынуждены постоянно находится в одном и том же помещении. Именно поэтому мы предлагаем специальную цену – 8999 грн вместо обычной 11 999 грн.



Более детально узнать о uHoo Air Вы сможете, связавшись с нашими специалистами.



«СМАРТВЕЛЛ»

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