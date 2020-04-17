Entry строит студийную инфраструктуру хранения на модулях QSAN и Western Digital

17 апреля 2020 г., 14:41

В проектах Entry по обустройству хранения медийного контента появился новый партнер - QSAN, известный производитель СХД.



Отмечается, что модульные системы QSAN производительны и надежны, их легко встраивать в окружение, добиваясь незаурядных результатов на стыке возможностей.



Entry сообщила о намерении использовать системы QSAN серии XCubeSAN с расширениями Western Digital Ultrastar Data60 емкостью в сотни терабайт.



Как подчеркивается, Western Digital JBOD обеспечивают объем хранения, QSAN – оборот данных, добавляя такие возможности, как твердотельное хранение, SSD-кэширование чтения и записи, автотиринг, снэпшоты, локальное клонирование и реплики томов.



По словам мастер-шефа видеопроектов Entry Владимира Грегуля, любая моновендорная экосистема связывает владельца ограничениями. Напротив, инфраструктура открытого типа, собираемая под набор приложений заказчика из подходящих узлов, продуктивна и экономична. Обслуживать стандартные устройства проще, операционная гибкость выше.

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