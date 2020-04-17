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Tesla запустила интернет-магазин на платформе Alibaba

17 апреля 2020 г., 13:54

Tesla запустила интернет-магазин на платформе Alibaba

Как сообщает The Wall Street Journal, компания Tesla открыла интернет-магазин на платформе Tmall, которая принадлежит Alibaba.

Непосредственно в открытом магазине нельзя пока купить автомобиль Tesla, но будет доступна предварительная запись на тест-драйвы выбранной модели. Клиенты получат возможность покупки запчастей и различных сопутствующих товаров.

Для Tesla рынок Китая становится одним из ключевых, здесь недавно открылся единственный, расположенный за пределами США, завод по сборке электромобилей. На этой производственной площадке компания планирует выпускать до полумиллиона машин в год.


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